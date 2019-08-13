- 16:51 Больше всего пьяных водителей в Киеве — в ночь на субботу: полиция обнародовала интересную карту
- 16:40 В центре Киева ночью частично перекроют движение транспорта: схема
- 16:26 Полицейский покончил с собой в аэропорту Днепра: что об этом известно
- 16:15 КПВВ "Станица Луганская" изменил режим работы: что нужно знать
- 16:01 Дело — Труба: суд обязал открыть уголовное производство против главы ГБР
- 15:57 В Киеве выставку цветов посвятят знаменитым спортсменам
- 15:54 ВОЗ провела в ФК «Дарница» учебный аудит GMP
- 15:49 Звездопады в августе: как правильно загадывать желания
- 15:47 Протестующие под ОП требуют отставки Супрун
- 15:38 Зеленский неожиданно отстранил Безсмертного от переговорного процесса в Минске
- 15:27 В сети показали фото бойца ВСУ, умершего в Днепре от тяжелого ранения
- 15:25 Отрицательный рост: сеть насмешило заявление оккупантов о новом рекорде, установленном на «Крымском мосту»
В центре Киева ночью частично перекроют движение транспорта: схема
На столичной улице Олеся Гончара дорожники подошли к финальной части ремонта — укладке верхнего слоя асфальта. Новую «одежду» на киевскую улицу — на участке между улицей Богдана Хмельницкого и переулком Чеховским — будут надевать ночью, так что движение на период ремонта планируют перекрывать в два этапа:
— с 21:00 13 августа до 6:00 14 августа на участке между улицей Б. Хмельницкого и Чеховским переулком;
— с 21:00 13 августа до 00:30 14 августа — на участке между улицей Б. Хмельницкого и площадью Победы.
Читайте также: Стало известно, когда в Киеве после ремонта запустят скоростной трамвай на Борщаговку (фото, видео)
Напомним, что в течение нескольких ночей в Киеве планируют перекрыть для ремонта Парковый пешеходный мост, часть которого в начале августа обвалилась в Днепр. Кроме того, на десяти улицах города почти на год, начиная с 12 августа 2019 года, ограничили движение.
Ремонты также влияют на движение пассажирского транспорта. Так, из-за работ на колее на улице Спасской в ночь на 14 августа трамваи №№ 14 и 15, которые следуют на жилой массив Отрадный, будут работать в сокращенном режиме. С 00:10 до 05:10 движение электротранспорта по улице Спасской прекращается. Последние отправления трамваев:
— № 14 — от проспекта Отрадного в 23:09, 23:14, от Контрактовой площади — в 22:00, 22:15.
— № 15 — от проспекта Отрадного в 22:54, 23:09, от Старовокзальной улицы в 21:55, 22:10.
Как сообщали «ФАКТЫ», из-за ремонта путепровода на пересечении проспектов Комарова и Л. Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский — Святошин (возле платформы «Борщаговка») ориентировочно до 30 сентября закрыли движение троллейбуса № 27К, который курсировал по маршруту Железнодорожная станция Киев-Волынский — Индустриальный путепровод. Также из-за капремонта путепровода движение трамваев №№ 1 и 3 приостановлено, а для пассажиров организовали альтернативные трамвайный и автобусные маршруты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...