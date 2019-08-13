В центре Киева ночью частично перекроют движение транспорта: схема

Украина

На столичной улице Олеся Гончара дорожники подошли к финальной части ремонта — укладке верхнего слоя асфальта. Новую «одежду» на киевскую улицу — на участке между улицей Богдана Хмельницкого и переулком Чеховским — будут надевать ночью, так что движение на период ремонта планируют перекрывать в два этапа:

— с 21:00 13 августа до 6:00 14 августа на участке между улицей Б. Хмельницкого и Чеховским переулком;

— с 21:00 13 августа до 00:30 14 августа — на участке между улицей Б. Хмельницкого и площадью Победы.

Напомним, что в течение нескольких ночей в Киеве планируют перекрыть для ремонта Парковый пешеходный мост, часть которого в начале августа обвалилась в Днепр. Кроме того, на десяти улицах города почти на год, начиная с 12 августа 2019 года, ограничили движение.

Ремонты также влияют на движение пассажирского транспорта. Так, из-за работ на колее на улице Спасской в ночь на 14 августа трамваи №№ 14 и 15, которые следуют на жилой массив Отрадный, будут работать в сокращенном режиме. С 00:10 до 05:10 движение электротранспорта по улице Спасской прекращается. Последние отправления трамваев:

— № 14 — от проспекта Отрадного в 23:09, 23:14, от Контрактовой площади — в 22:00, 22:15.

— № 15 — от проспекта Отрадного в 22:54, 23:09, от Старовокзальной улицы в 21:55, 22:10.

Как сообщали «ФАКТЫ», из-за ремонта путепровода на пересечении проспектов Комарова и Л. Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский — Святошин (возле платформы «Борщаговка») ориентировочно до 30 сентября закрыли движение троллейбуса № 27К, который курсировал по маршруту Железнодорожная станция Киев-Волынский — Индустриальный путепровод. Также из-за капремонта путепровода движение трамваев №№ 1 и 3 приостановлено, а для пассажиров организовали альтернативные трамвайный и автобусные маршруты.



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