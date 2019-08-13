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Общество и люди

Активисты расставили больше сотни капканов в центре Одессы: что это значит (фото)

16:53 13 августа 2019 127
капканы
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе на Приморском бульваре появилось более сотни капканов. Такой неординарной акцией общественные и правозащитные организации решили напомнить украинцам об узниках Кремля. 121 наш соотечественник все еще остается в застенках в РФ и в оккупированном Крыму.

«97 политзаключенных и 24 моряка со статусом военнопленных содержатся в российских тюрьмах и в оккупированном РФ Крыму по сфабрикованным обвинениям. Большинство из удерживаемых — крымские татары. Людей преследуют за религиозные и политические взгляды, за гражданскую позицию и общественную деятельность. Есть и такие, кого обвинили в планировании „диверсий“, „терактов“ — чтобы создать картинку для российской пропаганды», — рассказала на акции координатор Медийной инициативы за права человека Мария Томак.

капканы

К каждому из капканов прикреплена железная цепь и бирка «Сделано в Кремле». В ряде ловушек можно было увидеть личные вещи пленников Кремля (​​обувь, одежду).

капканы

Организаторы акции предложили одесситам не оставаться в стороне и сделать посильный вклад, чтобы помочь узникам: например, написать письмо или подписать открытку политзаключенным.

карканы

Акция проводилась при участии Центра прав человека ZMINA, Крымской правозащитной группы, УХСПЧ, Центра гражданских свобод Крым-SOS, участников кампании #SaveOlegSentsov и Объединения родственников политзаключенных Кремля.

Напомним, накануне в Одессе правозащитники провели акцию под консульством России, чтобы напомнить об узниках Кремля.

Фото crimeahrg.org, zmina.ua

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