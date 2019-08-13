- 18:30 «Динамо» — «Брюгге»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 18:23 У Зеленского объяснили отставку Безсмертного тем, что для Минска формируют "наиболее эффективную команду"
- 17:54 Подозреваемому в убийстве Даши Лукьяненко назначили психиатрическую экспертизу
- 17:48 Топливо и боеприпасы крадут безбожно: к боевикам на Донбассе прислали ревизоров из России
- 17:35 Где смотреть онлайн «Заря» — ЦСКА: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 17:13 Старший по медалям: Зеленский придумал Богдану еще одну обязанность
- 17:01 Роналду назвал свое главное отличие от Месси
- 16:57 Звездопады в августе: как правильно загадывать желания
- 16:53 Активисты расставили больше сотни капканов в центре Одессы: что это значит
- 16:51 Больше всего пьяных водителей в Киеве — в ночь на субботу: полиция обнародовала интересную карту
- 16:40 В центре Киева ночью частично перекроют движение транспорта: схема
- 16:26 Полицейский покончил с собой в аэропорту Днепра: что об этом известно
Активисты расставили больше сотни капканов в центре Одессы: что это значит (фото)
В Одессе на Приморском бульваре появилось более сотни капканов. Такой неординарной акцией общественные и правозащитные организации решили напомнить украинцам об узниках Кремля. 121 наш соотечественник все еще остается в застенках в РФ и в оккупированном Крыму.
«97 политзаключенных и 24 моряка со статусом военнопленных содержатся в российских тюрьмах и в оккупированном РФ Крыму по сфабрикованным обвинениям. Большинство из удерживаемых — крымские татары. Людей преследуют за религиозные и политические взгляды, за гражданскую позицию и общественную деятельность. Есть и такие, кого обвинили в планировании „диверсий“, „терактов“ — чтобы создать картинку для российской пропаганды», — рассказала на акции координатор Медийной инициативы за права человека Мария Томак.
К каждому из капканов прикреплена железная цепь и бирка «Сделано в Кремле». В ряде ловушек можно было увидеть личные вещи пленников Кремля (обувь, одежду).
Организаторы акции предложили одесситам не оставаться в стороне и сделать посильный вклад, чтобы помочь узникам: например, написать письмо или подписать открытку политзаключенным.
Акция проводилась при участии Центра прав человека ZMINA, Крымской правозащитной группы, УХСПЧ, Центра гражданских свобод Крым-SOS, участников кампании #SaveOlegSentsov и Объединения родственников политзаключенных Кремля.
Напомним, накануне в Одессе правозащитники провели акцию под консульством России, чтобы напомнить об узниках Кремля.
Фото crimeahrg.org, zmina.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.