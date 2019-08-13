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Роналду назвал свое главное отличие от Месси
Несмотря на переход Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в «Ювентус», с которым португалец уже успел стать чемпионом и обладателем Суперкубка Италии в прошлом сезоне, его заочное соперничество с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси не прекращается.
В одном из интервью КриРо назвал свое главное различие с аргентинцем. «Разница в том, что я играл в разных клубах и с разными командами выигрывал Лигу чемпионов. Я был лучшим бомбардиром этого турнира шесть раз подряд. Немногие футболисты имеют пять побед в ЛЧ, так что я могу отождествлять себя с этим соревнованием. Месси — отличный футболист. Его будут помнить не только за его пять „Золотых мячей“, но и за его высокий уровень, который он показывает год за годом, как я», — приводит слова португальца стриминговая платформа DAZN.
Добавим, что Роналду имеет на одну победу в Лиге чемпионов больше, чем Месси: Криштиану однажды триумфовал в самом престижном клубном турнире Европы с «Манчестер Юнайтед» и еще четыре — с мадридским «Реалом», в то время как у Лионеля все четыре победы достигнуты с «Барселоной».
Отметим, что каталонцы скорее всего начнут сезон, стартующий для них 16 августа выездным матчем с «Атлетиком» из Бильбао, без своего аргентинского лидера — у форварда диагностировано растяжение икроножной мышцы первой степени. «Он восстанавливается после травмы, и я не знаю, будет ли он готов к старту Ла Лиги. Это выглядит сложно», — цитирует Вальверде сайт Goal.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду и Месси вошли в список претендентов на награды лучшим футболистам прошлого сезона.
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