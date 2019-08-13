Политика

Зеленский ушел из бизнеса: СМИ рассказали, кому достались компании президента

После вступления в должность президента Владимир Зеленский перераспределил свою бизнес-империю между соратниками и бизнес-партнерами. Больше всего активов получил сценарист, продюсер, один из основателей «Квартала 95», а сейчас первый помощник президента Сергей Шефир.

Как сообщает LIGA.net, на сегодня Зеленский фигурирует лишь в одном юридическом лице — общественной организации «Молодежный центр «Лига смеха».

Сергею Шефиру перешла доля Зеленского в восьми компаниях:

«Студия Квартал-95»;

«Студия Квартал 95», организация строительства;

«Квартал ТВ», развлекательный телеканал;

«Квартал-Концерт», организация концертов и гастрольных туров;

Кинокомпания «Киноквартал»;

Ресторан «Фиш-Хаус»;

Кинокомпания «Гауди Студио», выпуск телевизионных шоу;

«Инвест Анима», звуко-видео записывающая компания.

Также Сергей Шефир и его старший брат Борис разделили пакет Зеленского в компании Animation Studio (производство полнометражных мультфильмов).

Все юридические вопросы, связанные со сменой собственников, были улажены в апреле-мае 2019 года. По словам Шефира-младшего, активы вернутся к Зеленскому по истечению пятилетнего президентского срока.

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