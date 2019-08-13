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Зеленский ушел из бизнеса: СМИ рассказали, кому достались компании президента
После вступления в должность президента Владимир Зеленский перераспределил свою бизнес-империю между соратниками и бизнес-партнерами. Больше всего активов получил сценарист, продюсер, один из основателей «Квартала 95», а сейчас первый помощник президента Сергей Шефир.
Как сообщает LIGA.net, на сегодня Зеленский фигурирует лишь в одном юридическом лице — общественной организации «Молодежный центр «Лига смеха».
Сергею Шефиру перешла доля Зеленского в восьми компаниях:
- «Студия Квартал-95»;
- «Студия Квартал 95», организация строительства;
- «Квартал ТВ», развлекательный телеканал;
- «Квартал-Концерт», организация концертов и гастрольных туров;
- Кинокомпания «Киноквартал»;
- Ресторан «Фиш-Хаус»;
- Кинокомпания «Гауди Студио», выпуск телевизионных шоу;
- «Инвест Анима», звуко-видео записывающая компания.
Также Сергей Шефир и его старший брат Борис разделили пакет Зеленского в компании Animation Studio (производство полнометражных мультфильмов).
Все юридические вопросы, связанные со сменой собственников, были улажены в апреле-мае 2019 года. По словам Шефира-младшего, активы вернутся к Зеленскому по истечению пятилетнего президентского срока.
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