В Одессе «накрыли» земельных мошенников и рейдеров (фото)

Происшествия

Сотрудники СБУ разоблачили деятельность группы государственных регистраторов, бывших работников Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и должностных лиц органов юстиции Одесского региона.

По данным спецслужбы, в 2017 году сотрудник Главного управления юстиции Украины в Одесской области совместно с бывшими руководителями ГАСИ в Одесской области создали систему фиктивных регистрационных предприятий, деятельность которых фактически осуществлялась в специально оборудованном офисе в Одессе.

«Используя незаконно полученные ключи доступа к государственным реестрам, организаторы сделки без согласия владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права. Они систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных, использовали поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности», — сообщили в СБУ.

В частности, с июля 2017 года до августа 2018 года на основании заявлений от имени умерших рейдерская группа осуществила более 300 регистрационных действий по переоформлению недвижимости на всей территории Украины, в том числе в Донецкой, Луганской областях и на временно оккупированной территории АР Крым.

«Сделки осуществлялись как для клиентов, так и в собственных интересах фигурантов производства», — добавили в спецслужбе.

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Кроме того, организаторы мошеннической сделки и подконтрольные им исполнители причастны к незаконным застройкам в Одессе, к захватам строительных комплексов, участков земли и других объектов недвижимого имущества. Также они осуществляли безосновательное снятие обременений (арестов имущества), наложенных государственными исполнителями на основании судебных решений. От действий злоумышленников пострадали физические и юридические лица, а также государственные органы.

Отмечается, что в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков по месту регистрации коммунальных предприятий и проживания участников мошеннической сделки. Во время следственных действий изъяты многочисленные вещественные доказательства. Проводятся экспертные исследования, осуществляется предварительная оценка ущерба, причиненного группировкой.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к данному делу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об акциях протеста в Одессе против незаконных строек в курортных зонах. Протестующих избивали палками, как это было в Аркадии, а на Ланжероне дошло даже до стрельбы.

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