- 19:59 Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе: адреса
- 19:42 Почти всю Украину накроют дожди: синоптики рассказали, где пока еще будет тепло
- 19:29 Сергей Бабкин превратился в женщину
- 19:22 «Динамо» — «Брюгге»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:21 В Одессе «накрыли» земельных мошенников и рейдеров
- 19:20 НАПК приняло решение профинансировать из госбюджета партию украинофоба Шария
- 19:02 Задолбало: Повалий опровергла выступления в Крыму и грозит судом
- 19:01 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Брюгге»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:00 «Однажды в… Голливуде» с Питтом и Ди Каприо и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 18:53 Зеленский ушел из бизнеса: СМИ рассказали, кому достались компании президента
- 18:50 93-летнюю королеву Елизавету «застукали» за экстремальным занятием
- 18:23 У Зеленского объяснили отставку Безсмертного тем, что для Минска формируют "наиболее эффективную команду"
В Одессе «накрыли» земельных мошенников и рейдеров (фото)
Сотрудники СБУ разоблачили деятельность группы государственных регистраторов, бывших работников Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и должностных лиц органов юстиции Одесского региона.
По данным спецслужбы, в 2017 году сотрудник Главного управления юстиции Украины в Одесской области совместно с бывшими руководителями ГАСИ в Одесской области создали систему фиктивных регистрационных предприятий, деятельность которых фактически осуществлялась в специально оборудованном офисе в Одессе.
Читайте также: Под Киевом мужчины в камуфляже пытались захватить предприятие: фото и видео с места происшествия
«Используя незаконно полученные ключи доступа к государственным реестрам, организаторы сделки без согласия владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права. Они систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных, использовали поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности», — сообщили в СБУ.
В частности, с июля 2017 года до августа 2018 года на основании заявлений от имени умерших рейдерская группа осуществила более 300 регистрационных действий по переоформлению недвижимости на всей территории Украины, в том числе в Донецкой, Луганской областях и на временно оккупированной территории АР Крым.
«Сделки осуществлялись как для клиентов, так и в собственных интересах фигурантов производства», — добавили в спецслужбе.
Читайте также: Руководителя научного центра в Одессе заподозрили в махинациях с землей
Кроме того, организаторы мошеннической сделки и подконтрольные им исполнители причастны к незаконным застройкам в Одессе, к захватам строительных комплексов, участков земли и других объектов недвижимого имущества. Также они осуществляли безосновательное снятие обременений (арестов имущества), наложенных государственными исполнителями на основании судебных решений. От действий злоумышленников пострадали физические и юридические лица, а также государственные органы.
Отмечается, что в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков по месту регистрации коммунальных предприятий и проживания участников мошеннической сделки. Во время следственных действий изъяты многочисленные вещественные доказательства. Проводятся экспертные исследования, осуществляется предварительная оценка ущерба, причиненного группировкой.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к данному делу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об акциях протеста в Одессе против незаконных строек в курортных зонах. Протестующих избивали палками, как это было в Аркадии, а на Ланжероне дошло даже до стрельбы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...