25.10 / 25.39 28.03 / 28.46
Киев: +33
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Почти всю Украину накроют дожди: синоптики рассказали, где пока еще будет тепло

19:42 13 августа 2019 81
дождь
Инф. «ФАКТОВ»

На Киев надвигается гроза с сильным ливнем и шквальным ветром. В Украинском гидрометцентре объявили «желтый» уровень опасности. Порывы ветра 15−20 метров в секунду ожидаются до конца суток 13 августа и ночью 14 августа.

Предупреждение о повышенной опасности (второй, «оранжевый» уровень) получили жители западных областей. Здесь вечером 13 августа и в течение суток 14 августа синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 25−28 м/с.

А вот в большинстве центральных и восточных регионов сохранится сухая жаркая погода. 14 августа в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской областях ожидается до 31−33 градусов. Жара существенно повышает риск лесных пожаров.

скрин

Жителей регионов, где погода ухудшится, просят соблюдать элементарные правила безопасности во время грозы: выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна и больше не подходить к ним, не браться за металлические входные двери. Если непогода застала на природе, важно не укрываться под одиноко стоящими деревьями, держаться подальше от столбов и вышек, не перемещаться по открытой местности большой группой.

Напомним, погоду 14 августа будет определять циклон Zorro. Народные синоптики ожидают, что Украину до конца месяца ждет несколько дней с проливными дождями. Одним из таких дней должно стать 16 августа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер