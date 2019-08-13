Украина

Почти всю Украину накроют дожди: синоптики рассказали, где пока еще будет тепло

На Киев надвигается гроза с сильным ливнем и шквальным ветром. В Украинском гидрометцентре объявили «желтый» уровень опасности. Порывы ветра 15−20 метров в секунду ожидаются до конца суток 13 августа и ночью 14 августа.

Предупреждение о повышенной опасности (второй, «оранжевый» уровень) получили жители западных областей. Здесь вечером 13 августа и в течение суток 14 августа синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 25−28 м/с.

А вот в большинстве центральных и восточных регионов сохранится сухая жаркая погода. 14 августа в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской областях ожидается до 31−33 градусов. Жара существенно повышает риск лесных пожаров.

Жителей регионов, где погода ухудшится, просят соблюдать элементарные правила безопасности во время грозы: выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна и больше не подходить к ним, не браться за металлические входные двери. Если непогода застала на природе, важно не укрываться под одиноко стоящими деревьями, держаться подальше от столбов и вышек, не перемещаться по открытой местности большой группой.

Напомним, погоду 14 августа будет определять циклон Zorro. Народные синоптики ожидают, что Украину до конца месяца ждет несколько дней с проливными дождями. Одним из таких дней должно стать 16 августа.

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