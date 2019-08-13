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Клуб потребителей

Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе: адреса

19:59 13 августа 2019 37
Продуктовая ярмарка в Киеве
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Традиционные продуктовые ярмарки пройдут во многих районах Киева. Здесь можно купить продукцию мелких агрохозяйств, перерабатывающих предприятий, фермеров. На ярмарках предлагают фрукты, овощи, мед, бакалею, яйца, мясо-молочные, рыбные, кондитерские изделия и другие товары. В связи с жаркой погодой покупать скоропортящиеся продукты рекомендуется, только если они хранятся в холодильниках. Ярмарки работают обычно до 16:00—18:00.

В ближайшие выходные — 17 и 18 августа — на Крещатике развернется большая школьная ярмарка, где представят все необходимое к новому учебному году. Школьные товары будут продавать как на непродовольственных, так и на продуктовых ярмарках до 10 сентября.

Продуктовые ярмарки пройдут по адресам:

14 августа (среда)

  • в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
  • в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
  • в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;

15 августа (четверг)

  • в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
  • в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
  • в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

16 августа (пятница)

  • в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
  • в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), на улице Академика Курчатова (в границах улиц Милютенко и Братиславской);
  • в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
  • в Подольском — на улице Полковой, 72;
  • в Соломенском — на улицах Керченской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской);
  • в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Деревлянской, 16−20.

17 августа (суббота)

  • в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Закревского (между улицей Драйзера и проспектом Маяковского), Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспектом Лесным);
  • в Днепровском — на бульвере Труда, 1−9;
  • в Оболонском — на улице Петра Калнышевского, 1−5;
  • в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита В. Липковского и Богдановской);
  • в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.

18 августа (воскресенье)

  • в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);
  • в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 и 18 августа (с 09:00 до 20:00) на Крещатике запланирована общегородская школьная ярмарка, где можно будет приобрести товары школьного ассортимента по ценам товаропроизводителей: обувь, письменные принадлежности, одежду и многое другое. Ярмарка развернется на нечетной стороне нижнего тротуара Крещатика между домами № 13/2 и № 23а (в границах улиц Городецкого и Б. Хмельницкого).

Во время ярмарки 17 августа (13:00—15:00) будут выступать детские фольклорные коллективы.

Также «ФАКТЫ» сообщали, что 17 августа в Пирогово пройдет уникальный фестиваль «ГречкаFest-2019». Основные мероприятия будут проходить с 13:00 до 18:00. Программу фестиваля читайте здесь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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