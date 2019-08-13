- 22:46 "Оранжевая зараза": лидер российской оппозиции внезапно отличилась выпадом в адрес Майдана
- 22:29 «Динамо» в матче с двумя удалениями забило «Брюгге» три мяча, но осталось без Лиги чемпионов: хроника игры, видео голов
- 22:10 В Украине обнаружили уникального рецидивиста-рекордсмена
- 22:03 Алина Гросу в сексуальном кружевном комбинезоне вызвала споры в сети
- 21:45 Маразм крепчал: в России речку с названием Упа "записали" в пособники украинских националистов
- 21:35 Спас Медовый, или Маковея: что это за праздник и как его отмечать
- 21:21 В России ответили на высылку Украиной дипломата-шпиона: что произошло
- 21:05 Известного блогера, угрожавшего изнасиловать народного депутата, объявили в розыск
- 21:02 Звездопады в августе: как правильно загадывать желания
- 20:50 «Такие братья нам не нужны»: экс-игрок сборной Украины оскандалился с высказыванием о России
- 20:46 На злополучной военной базе под Архангельском снова готовятся к секретным испытаниям: местных жителей эвакуируют
- 20:39 Не вовремя проснулась: стали известны обстоятельства инцидента в Одессе, где женщину выбросил с балкона бывший муж
В Украине обнаружили уникального рецидивиста-рекордсмена
В Одесской области обнаружился уникальный рецидивист. На его счету 21 судимость за последние 46 лет, в целом мужчина две трети своей жизни провел в тюрьме.
Уроженец Грузии, а теперь житель села Мироны Балтского района Одесской области первый раз был осужден в 1973 году российским военным трибуналом за дезертирство. За этим последовали судимости за телесные повреждения, разбой и другие преступления.
Последний приговор злоумышленнику-рекордсмену вынес Балтский районный суд. 9 августа мужчину осудили к пяти годам тюрьмы за кражу денег из автомобиля и незаконное ношение обреза. Об этом сообщил портал Судебной власти Украины.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» выяснили, сколько в Украине «воров в законе». По данным МВД, главари преступного мира активно влияют на депутатов и чиновников.
Фото mspravka.info
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.