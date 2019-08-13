25.10 / 25.39 28.03 / 28.46
Киев: +30
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Украине обнаружили уникального рецидивиста-рекордсмена

22:10 13 августа 2019 303
заключенный
Инф. «ФАКТОВ»

В Одесской области обнаружился уникальный рецидивист. На его счету 21 судимость за последние 46 лет, в целом мужчина две трети своей жизни провел в тюрьме.

Уроженец Грузии, а теперь житель села Мироны Балтского района Одесской области первый раз был осужден в 1973 году российским военным трибуналом за дезертирство. За этим последовали судимости за телесные повреждения, разбой и другие преступления.

Последний приговор злоумышленнику-рекордсмену вынес Балтский районный суд. 9 августа мужчину осудили к пяти годам тюрьмы за кражу денег из автомобиля и незаконное ношение обреза. Об этом сообщил портал Судебной власти Украины.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» выяснили, сколько в Украине «воров в законе». По данным МВД, главари преступного мира активно влияют на депутатов и чиновников.

Фото mspravka.info

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер