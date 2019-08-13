В Украине обнаружили уникального рецидивиста-рекордсмена

Общество и люди

В Одесской области обнаружился уникальный рецидивист. На его счету 21 судимость за последние 46 лет, в целом мужчина две трети своей жизни провел в тюрьме.

Уроженец Грузии, а теперь житель села Мироны Балтского района Одесской области первый раз был осужден в 1973 году российским военным трибуналом за дезертирство. За этим последовали судимости за телесные повреждения, разбой и другие преступления.

Последний приговор злоумышленнику-рекордсмену вынес Балтский районный суд. 9 августа мужчину осудили к пяти годам тюрьмы за кражу денег из автомобиля и незаконное ношение обреза. Об этом сообщил портал Судебной власти Украины.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» выяснили, сколько в Украине «воров в законе». По данным МВД, главари преступного мира активно влияют на депутатов и чиновников.

Фото mspravka.info



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