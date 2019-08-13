Происшествия

ЧП в метро в Киеве: на рельсы упал человек (видео)

Вечером во вторник, 13 августа, в Киеве было остановлено движение метро по Святошинско-броварской (красной) линии из-за того, что человек упал на рельсы.

Об этом пишет «Киев оперативный».

«На платформе станции метро Университет человек упал между двумя вагонами на рельсы. Поезд остановили», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел около 21:40, о нем объявили дежурные станции.

К счастью, трагедии не произошло: горе-пассажира достали находившиеся на платформе пассажиры, он жив.

По причине инцидента «стояла» красная линия метро.

Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, что в апреле подобный случай произошел в столице на станции метро «Золотые ворота». Тогда мужчина оказался на рельсах, ему также помогли выбраться на платформу пассажиры. Еще один похожий инцидент имел место в июле: человек упал на рельсы на станции метро «Левобережная». Тогда в час пик на 1,5 часа закрывали пять станций.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», не избежала подобной участи и «синяя» ветка Киевского метрополитена, где из-за ЧП на станции «Оболонь» (человек оказался на рельсах) поезда ходили лишь от станции «Теремки» до «Контрактовой площади».

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