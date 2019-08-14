«Ференцварош» Реброва вылетел из Лиги чемпионов: видеообзоры матчей

Спорт

Во вторник, 13 августа, состоялись ответные матчи третьего отборочного этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи

«Карабах» (Азербайджан) — АПОЭЛ (Кипр) — 0:2 (Де Винченти, 34, с пенальти, Матич, 68). На 90+4-й минуте удален Ричард («Карабах»). Первый матч — 2:1.

«Русенборг» (Норвегия) — «Марибор» (Словения) — 3:1 (Содерлунд, 53, Кондрасен, 61, 81 — Ванчаш, 45+2). Первый матч — 3:1.

«Динамо» (Киев, Украина) — «Брюгге» (Бельгия) — 3:3 (Буяльский, 6, Шепелев, 50, Мехеле, 90+3, в свои ворота — Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+5). На 82-й минуте удален Бурда («Динамо»), а на 84-й — Тау («Брюгге»). Первый матч — 0:1.

«Копенгаген» (Дания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:1 (Н'Дойе, 45 — Боакье, 17). Серия пенальти — 6:7. На 54-й минуте удален Милунович («Црвена Звезда»), а на 112-й — Мас («Копенгаген»). Первый матч — 1:1.

«Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 0:4 (Адеми, 16, Петкович, 47, Ольмо, 55, Гояе, 79). На 69-й минуте удален Чивич («Ференцварош»), а на 89-й минуте Петкович («Динамо») не реализовал пенальти. Первый матч — 1:1.

После выездной ничьи «Ференцварош» под руководством украинца Сергея Реброва и с двумя нашими соотечественниками (Зубковым и Харатиным) в составе были разгромлены в домашнем поединке.

«Аякс» (Нидерланды) — ПАОК (Греция) — 3:2 (Тадич, 42, с пенальти, 85, с пенальти, Тальяфико, 79 — Бисесвар, 23, 90+4). На 31-й минуте Тадич («Аякс») не забил пенальти. Первый матч — 2:2.

ЛАСК (Австрия) — «Базель» (Швейцария) — 3:1 (Ранфтль, 59, Гойгингер, 89, Рагуз, 90+4 — Адеми, 80). Первый матч — 2:1.

«Олимпиакос» (Греция) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 2:0 (Семеду, 55, Вальбуэна, 78, с пенальти). Первый матч — 1:0.

«Селтик» (Шотландия) — «ЧФР Клуж» — 3:4 (Форрест, 51, Эдуард, 61, Кристи, 75 — Дяк, 27, Омрани, 73, с пенальти, 80, Тукудян, 90+7). Первый матч — 1:1.

Украинец Марьян Швед, успевший дебютировать за «Селтик» в Лиге чемпионов, не попал в заявку на игру.

«Порту» — «Краснодар» — 2:3 (Зе Луиш, 57, Диас, 76 — Вильена, 3, Сулейманов, 13, 34). Первый матч — 1:0.

Настоящую сенсацию сотворил российский «Краснодар». После домашнего поражения мало кто верил в итоговый успех команды Сергея Матвеева, но краснодарцы шокировали именитого соперника, забив три мяча в первом тайме. После перерыва хозяева смогли отыграть два мяча, но спасти матч им не удалось.

В раунде плей-офф встретятся следующие соперники:

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Русенборг» (Норвегия)

«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Славия» (Чехия)

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда» (Сербия)

АПОЭЛ (Кипр) — «Аякс» (Нидерланды)

ЛАСК (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия)

«Олимпиакос» (Греция) — «Краснодар» (Россия)

Матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоятся 20−21 и 27−28 августа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» забило три мяча в ворота «Брюгге», но не смогло пройти в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Фото ФК «Ференцварош»

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