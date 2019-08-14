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Откусил голову живому петуху: во Франции спортсмен варварски «отпраздновал» победу (мерзкое видео 18+)
Во Франции игрок национальной сборной по баскской пелоте (игра с мячом и корзиной) Биксант Ларральд перед камерой откусил голову живому петуху. Об этом пишет The Guardian.
Сообщается, что инцидент произошел на ужине после матча чемпионата в Хаспаррене, в котором победил старший брат Биксанта, Пейо. Видео, как предполагается, было сделано в июне. Улыбающийся младший Ларральд сидит за столом с петухом в руках. Находясь, по-видимому, в нетрезвом виде, он откусывает голову отчаянно сопротивляющейся птице и выплевывает ее.
Осторожно, шокирующее содержание 18+!
Фонд Брижит Бардо назвал действия спортсмена «шокирующими и отвратительными». Представитель фонда Даниэль Рапосо заявил, что юристам организации было поручено обратиться в суд:
La Fondation Brigitte Bardot porte plainte contre le champion de pelote basque Bixente Larralde, pour acte de cruauté sur un coq (vidéo) https://t.co/wYhJ8lKBfs pic.twitter.com/J4KagJEEAx— FONDATION BRIGITTE BARDOT (@FBB_PORTEPAROLE) 9 августа 2019 г.
«В 2019 году отвратительно наблюдать, как люди убивают животных ради развлечения. Этот человек может быть примером для молодых людей — поэтому мы не можем оставить этот акт безнаказанным… То, что он сделал, является уголовным преступлением», — считают в фонде.
Сам Биксант Ларральд отказался комментировать судебный иск. Хотя и признал, что его поведение было неправильным.
Если спортсмена признают виновным в жестоком обращении с животными, он может быть оштрафован на сумму до 30 тысяч евро. Также ему грозит исключение из французской сборной по баскской пелоте.
Как известно, петух является неофициальным символом Франции.
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