В Болгарии дешевле: курорты на Арабатской стрелке вынуждены снижать цены

Украина

В борьбе за клиентов курорты херсонского Приазовья начали проигрывать своим украинским и зарубежным конкурентам. Об этом пишет «Новый день».

К примеру, изменить своей традиции отдыхать на Арабатской Стрелке этим летом решила 40-летняя новокаховчанка Лариса. Она отказалась от уже забронированного на июль пансионата у Счастливцево и отправилась на неделю в Болгарию.

«Друзья предложили со скидкой путевку на Черное море. Я подсчитала, что перелет, переезды, стоимость тура и дополнительные расходы потянут примерно на столько же, сколько бы я потратила на Арабатке. И, наконец, не прогадала: отдыхом в Болгарии я очень довольна и уже планирую следующий отдых в Турции» — рассказала она.

В пользу других направлений решил заменить отдых на Арабатке для своей семьи и Сергей Коваленко из Херсона.

«Вместо нашего Азовского моря мы поедем в Одессу. А потом думаем поехать во Львов. Отпуск у нас небольшая, поэтому хочется сменить обстановку и отдохнуть в другом месте», — признался Сергей.

С отдыхающим согласен и Виктор Плохушко, председатель сельсовета села Счастливцево на Арабатской стрелке — одного из курортов Херсонщины на Азовском море — он считает, что нынешний курортный сезон хуже прошлогоднего.

Но такое положение чиновник связывает с плохой погодой.

«На этот раз подтвердился старый симптом: если в Киеве или Львове холодно, то на море тамошним жителям ехать не хочется, даже если там стоит жара. У нас все лето была хорошая погода, но в июне к нам приехало ощутимо меньше отдыхающих. Они начали массово заезжать только в июле, что, конечно, скажется на заработках местных жителей», — полагает Виктор.

Кроме того, своей негативный вклад в снижение потока туристов, считает Полушко, внесла информационная кампания против Арабатской Стрелки, когда «в прессе пишут то о нашествии медуз, то о закрытии у нас пляжей. Однако больший вред в этом сезоне причинили не медузы, а именно холодная погода в Украине в июне», — заявил он.

При этом председатель сельсовета признает, что нашествие медуз на Азове в отдельные дни таки успело испортить отдых некоторым курортникам. Количество их в это время было таким что не то, что поплавать, а даже в море зайти было невозможно. К примеру, на побережье Счастливцевский сельсовета такая ​​картина была 31 июля. Однако уже на следующий день медузы исчезли и перестали донимать отдыхающих.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по пути снижения цен вынуждены идти и турбазы на другом популярном азовском курорте — Кирилловке. Такой шаг они объясняют обострившимися информационными атаками в СМИ и негативными отзывами отдыхающих.

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