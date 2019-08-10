В Кирилловке начался обвал цен: что происходит

Украина

Популярный азовский курорт Кирилловка начал снижать цены и предлагать скидки отдыхающим. Причина — обострившиеся информационные атаки в СМИ и негативные отзывы отдыхающих, пишет gorsovet.com.ua.

Читайте_В Кирилловке появилось новое развлечение: ловля бычков руками (фото)

Многие отели Кирилловки, которые уже столкнулись с возможным недостатком отдыхающих во второй половине августа, предлагают на эти даты существенные скидки или бонусы в виде подарочных дней отдыха. Особенно данная ситуация коснулась центральной части поселка и косы Пересыпь.

Так, например, гостевой дом «Аллигатор», расположенный в центре Кирилловки, ранее уже вносивший коррективы в ценовую политику, предлагает скидку более 15% на проживание с 8-го по 15-ое августа. Таким образом, проживание в современном номере с удобствами обойдется всего 200 гривен с человека в сутки в сезон при проживании в 4-х местном номере.

Отель «Бона-Диа», расположенный на первой линии косы Пересыпь, предлагает скидку до 18% на весь август до праздников — таким образом, проживание в 4-х местном со всеми удобствами на первой линии обойдется 275 гривен с человека.

Читайте_Криминальные разборки в Кирилловке: появилось видео задержания главаря банды рэкетиров

Базы отдыха «Коралловый Остров» и «Буревестник», также расположенные на первой линии, предлагают скидки до 30% на специальные даты, которые считают горящими. Но это уже более дорогие варианты жилья, и для получения горящих предложений придется позвонить по телефону.

В свою очередь база отдыха «Аврора», расположенная на Федотовой косе, и снабженная бассейном, предлагает 7 суток проживания по цене 6 — то есть 1 день в подарок.

Отель «СанРемо» снизил цены до уровня прошлогодних.

«В целом, сейчас многие отели Кирилловки охотно торгуются и дают скидки. За исключением самых популярных. При этом погода отличная, вода теплая и чистая, медуз практически нет, а морских блох и прочих напастей — и подавно. — Так что в августе можно смело ехать на отдых по сниженной цене», — резюмировал ситуацию главный редактор НИАП «Кирилловка.Укр», Евгений Смельчаков.

Читайте_Тысячи мёртвых медуз: берега Азовского моря превратились в жуткое «желе» (видео)

Впрочем, не исключено, что подобный «звездопад скидок» — всего лишь маркетинговый ход с целью привлечения отдыхающих после сообщений о последствиях урагана, гибели медуз и криминальных разборках.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после непогоды, которая бушевала в Запорожской области несколько дней подряд, на популярном курорте Кирилловке установился штиль. Курорт после шторма сейчас выглядит очень тихим и спокойным. На море абсолютный штиль, отдыхающих на пляже на косе Пересыпь и Федотовой косы не так уж и много.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter