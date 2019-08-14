Решение нидерландского суда по скифскому золоту: эксперт указал на опасный для Украины момент

Украина

В последнем судебном решении Амстердама по поводу скифского золота из крымских музеев есть неожиданный и опасный момент. Об этом предупредил старший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого НАН Украины Александр Малышев.

«Последнее решение очень опасное, потому что рискует открыть ящик Пандоры… Из мотивировочной части видно, что апелляционный суд намерен отменить решение суда первой инстанции, вынесенное в пользу Украины (тогда суд решил не устанавливать, кому принадлежит золото, а вернуть коллекцию Украине по процедуре реституции) и вынести новое решение», — объяснил юрист.

Апелляционный суд в Амстердаме проигнорировал аргументы Украины о том, что крымские музеи вообще не могут быть истцами по делу, а спор следует решать на основании Конвенции ЮНЕСКО.

«Дело по сути переводят в плоскость имущественного спора между украинскими музеями и Украинским государством как субъектами хозяйствования. Именно так изначально этот спор хотела представить РФ», — объяснил Малышев.

«Думаю, нам следует избавляться от иллюзий. Например, мы до сих пор считаем европейские суды независимыми и незаангажированными. В то же время, они не существуют „в вакууме“. Кроме того, позиция Королевства Нидерланды, к сожалению, не всегда была дружественной по отношению к Украине», — подытожил эксперт.

Золотые изделия, как известно, пять лет назад были переданы из крымских музеев в Нидерланды и там и остались после аннексии Россией полуострова. Теперь музеи и официальные представители Украины спорят о том, кто должен получить драгоценные артефакты. Согласно решению суда в Амстердаме, после двухмесячной паузы в сентябре 2019 года от сторон ждут дополнительных аргументов в поддержку своей позиции.

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