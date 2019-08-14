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Политика

"Я буду всегда с тобой": "Квартал 95" потроллил Зеленского и Богдана (видео)

8:53 14 августа 2019 85
зеленский и богдан
Инф. «ФАКТОВ»

Коллектив студии «Квартал 95» на концерте в Одессе 13 августа посвятил один из номеров президенту Владимиру Зеленскому. «Кварталовцы» пошутили над тем, что Зеленский уж слишком часто появляется на официальных мероприятиях в компании Андрея Богдана, главы президентского Офиса.

Авторы номера немного изменили песню Леонида Агутина и Анжелики Варум. Пока звучала песня, на сцене демонстрировались кадры официальной фотохроники, где Зеленский и Богдан вместе сидят на совещании, ведут переговоры в ходе рабочих поездок, отдыхают на пляже в Одессе. Попали в подборку и фото времен избирательной кампании.

«Я буду всегда с тобой шепотом за спиной,
Правой твоей рукой, умной твоей мыслей,
Крепкой твоей мышцой, бархатной хрипотцой,
Богом тебе дан твой Богдан.
Я буду твоей водой, вкусною шаурмой,
Самой большой двойной.
Шуткой твоей смешной», — переделали «кварталовцы» слова песни.

Андрею Богдану номер, судя по всему, понравился. «Вот она, слава!» — прокомментировал он видео в соцсетях.


Напомним, ранее поведение Зеленского и Богдана на совещаниях сравнили с общением учеников в школе на последней парте.

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