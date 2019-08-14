«Косимо ціни»: в роботизированных аптеках проходит масштабная акция

Клуб потребителей

на заметку потребителю

Август — пора сбора урожая. В этот благодатный период роботизированные аптеки не отстают — они косят цены и делают скидки. Ухватите последний кусочек лета и подготовьтесь к осени, имея необходимые гигиенические и лекарственные средства под рукой.

С 1 августа по 30 сентября аптеки под фармбрендами «Благодия», «Аптека АНЦ» и «Аптека Копейка» проводят масштабную акцию «Косимо ціни»*. Уникальное предложение охватывает лекарственные, гигиенические средства, а также медицинские изделия и диетические добавки.

В роботизированных аптеках покупают товары для всей семьи. Нужные товары на полке ищет робот-помощник, а не человек. Пока PharmBot выполняет работу, провизор может рассказать детали и назвать перечень акционных товаров. Большой список предложений помогает сделать выгодную покупку.

Первые роботизированные аптеки «скосили» до 25% от стоимости популярных товаров. Предложили большой ассортимент позиций. Обеспечили быстрое и качественное обслуживание посетителей.

Аптеки под брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка», «Благодия» сокращают длинные очереди и косят цены. Попадая туда, посетитель оказывается в светлом и просторном пространстве, где царят инновационные технологии и свежие цвета.

Напоминаем, новая акция «Косимо ціни» действует с 01.08 по 30.09.2019 . Роботизированные аптеки делают скидки до 25%. О перечне специальных предложений на срок действия акции можно узнать у провизора. Воспользоваться уникальным предложением можно на территории всей Украины.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации, об ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter