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«Дорога жизни»: Юрий Голик рассказал, когда будет готова трасса Запорожье — Мариуполь
Руководитель программы «Региональное развитие» Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик на своей странице в Facebook сообщил, что капитальный ремонт трассы Запорожье — Мариуполь будет завершен в середине октября этого года.
«Дорогу жизни», как ее называют жители Мариуполя, в рамках старой стратегии планировали строить 6 лет. Начали в 2016-м, планировали закончить в 2022-м. Это долго. И неэффективно. Вместо того, чтобы эту важнейшую для страны дорогу сделать сразу, ее делали в час по чайной ложке. В это же время выделялись миллиарды гривен на в сотни раз менее загруженные дороги и дороги низших категорий", — заявил Голик.
В июле на совещании у президента, посвященному дорожной отрасли, было принято решение сделать эту дорогу за три месяца, то есть до середины октября.
«Когда мы об этом публично объявили, многие посчитали, что это невозможно. Но невозможно — это невозможно смотреть на тот мрак, который творится с дорогами сейчас. А сделать трассу всю за три месяца — очень сложно, но реально», — считает Голик.
По словам эксперта, уже две компании из четырех работают на этой трассе 24 часа в сутки.
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