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В Чехии для украинцев ввели новые правила трудоустройства: что важно знать
Чехия с августа ввела новые правила для иностранцев, работающих в стране и получивших рабочие карты (zaměstnanecká karta).
Предусмотрено, что впервые получившим карту-разрешение, сменить работодателя можно не раньше, чем через шесть месяцев. Это сделано для того, чтобы пресечь злоупотребления с разрешениями на работу в Чехии.
Новые правила дают возможность сменить уволиться с работы до истечения шестимесячного испытательного срока. Но для этого иностранцу нужно будет подтвердить нарушение работодателем Трудового кодекса.
Как сообщает посольство Украины в Чехии, еще одно нововведение касается уведомлений о смене работы. Владельцу рабочей карты нужно уведомлять МВД Чехии о смене деятельности или о переходе к другому работодателю не позднее, чем за 30 дней до такого перехода. В ведомстве должны проверить, может ли иностранец быть нанят на озвученную позицию, и только после этого возможно трудоустройство.
Напомним, ранее Чехия решила расширить число рабочих мест для специалистов из стран, не входящих в Евросоюз. Это касается в том числе и работников из Украины. В Чехии остаются незакрытыми вакансии медсестер, строителей, работников социальной сферы и рабочих средней технической квалификации.
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