Лечит руками без операций: Катя Лель рассказала, как исцелила коллегу

Шоу-бизнес

Популярная российская певица, исполнительница хитов «Муси-пуси» и «Мой мармеладный» Катя Лель после общения с инопланетянами открыла в себе необычные способности. Она начала петь, читать мысли других людей и лечить любые недуги без лекарств и операций, только лишь с помощью своей энергии.

Певица рассказала, что спасла знакомую после серьезной травмы. Костюмер Кати Лель упала с велосипеда и повредила плечо. Травма оказалась такой серьезной, что требовалось не одно хирургическое вмешательство. У женщины был поврежден плечевой сустав. Медики планировали вкручивать три винта, ставить искусственную капсулу, а также пришивать вторую мышцу бицепса и сшивать вращательную манжету. Но Катя силой своей энергии исцелила больную.

«Сегодня должны были делать операцию, и ее отменили, хотя это невероятно. Врач сказал, что нет необходимости. Обычно после таких операций годами восстанавливаются. Она мне звонит и говорит, что это чудо. А я руками, с помощью энергии, провела раз пять около ее травмированного плеча. Я рада, что смогла помочь близкому человеку», — рассказала Лель изданию «СтарХит».

Напомним, ранее Катя Лель рассказывала, что в 16-летнем возрасте ее выкрали инопланетяне и проводили над ней опыты.



«Они воздействовали на рецепторы и как будто ставили створки. Я не могла закрыть рот. Не могла этого сделать. Я брала зеркало и смотрела, что происходило во рту. Как будто бы десна вырезалась и меняла свой цвет. Они вливали в меня лекарство», — рассказывала Лель.

Как уверяет певица, контакты с инопланетными представителями не прекратились.

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