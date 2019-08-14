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- 11:40 Весь тираж дневников с картой Украины без Крыма уничтожили
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Весь тираж дневников с картой Украины без Крыма уничтожили
Скандал с продажей школьных дневников, где на обложке появилась карта Украины без Крыма, окончательно исчерпан. Производитель — компания Papirus — заверила, что отправила тираж с неправильной картой на утилизацию. Если где-то обнаружатся скандальные дневники, то их компания готова выкупить по 500 гривен за штуку. Гипермаркет Metro пообещал проверить все остатки на складах и больше не допускать появления такой печатной продукции в торговом зале.
Производитель называет недорисованную карту Украины ошибкой дизайнера и недоработкой тех, кто должен был проверить макет. «Ошибку мы обнаружили самостоятельно, после чего сразу отправили запрос всем дистрибьюторам о снятии товара с продажи и о возвращении поставщику для утилизации… Виновные будут жестко наказаны», — пообещали в компании.
Производитель подсчитал, что дневники выпущены тиражом 2500 штук, большую часть утилизировали на производстве. Реализовать торговые точки успели максимум 38 дневников, в том числе максимум семь штук проданы в гипермаркете Metro. Есть шанс, что дневники попали не к покупателям, а потерялись или были перемещены в зону брака, но в любом случае компания готова выкупить некачественную продукцию по 500 грн за штуку (в десятикратном размере от розничной цены.
«Недопущение данной продукции (особенно к школьникам) для нас очень важный и болезненный вопрос, поэтому всех, кто каким-то образом получил данную продукцию, просим ее вернуть за вознаграждение», — предлагает Papirus.
Напомним, дневники были обнаружены в гипермаркете Metro в июле 2019 года. В августе скандал получил продолжение, когда выяснилось, что печатную продукцию так и не изъяли из продажи.
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