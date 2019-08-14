Секс-скандал вокруг Пласидо Доминго: отменены выступления певца

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Легендарного оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах. 78-летний тенор сделал в связи с этим официальное заявление. «Тяжело узнавать, что я мог причинить кому-то боль и заставил чувствовать дискомфорт, и не имеет значения, случилось ли это давно, и что я не имел в виду ничего дурного. Я считал, что все мое общение и отношения были желанными и основывались на обоюдном согласии. Те, кто со мной знаком или работал со мной, знают, что я не тот человек, кто может преднамеренно причинить боль, обидеть или поставить в неловкое положение», — подчеркнул Доминго. Ранее окружная прокуратура Лос-Анджелеса изучила материалы расследования на предмет выдвижения официальных обвинений в сексуальных преступлениях кинопродюсеру Харви Вайнштейн, актеру Стивену Сигалу и актеру Энтони Андерсону.

Обвинения выдвинули восемь певиц и одна танцовщица. Все описанные ими случаи относятся к концу 80-х. Еще шесть женщин утверждают, что чувствовали себя неуютно, когда Доминго в их присутствии отпускал реплики с сексуальным подтекстом.

Пласидо не отрицает, что у него были определенные отношения вне брака. Однако певец подчеркивает, что обвинения «не соответствуют действительности в представленном виде».

«Я понимаю, что правила и стандарты, которые должны применяться к нам сейчас, отличаются от тех, что существовали в прошлом. Мне повезло, что более 50 лет моей карьеры были посвящены опере, и я буду придерживаться самых высоких стандартов», — заявил Доминго.

Лишь одна из женщин — меццо-сопрано Патриция Вульф — публично назвала свое имя. По словам певицы, Доминго не прикасался к ней, но подходил к ней очень близко каждый раз, когда она покидала сцену, и спрашивал, обязательно ли ей идти домой.

Другая женщина сказала, что однажды певец залез ей рукой под юбку. Еще трое вспомнили, что он насильно поцеловал их. Инциденты происходили в разных местах: в гримерке, в номере отеля, на встречах в оперных театрах, в руководстве которых работал Доминго.

Две женщины утверждают, что им пришлось переспать с Пласидо. Иначе их карьере пришел бы конец.

Полиция пока не занимается этим делом. А вот оперный театр Лос-Анджелеса, которым с 2003 года руководит Доминго, проведет в отношении него расследование. С этой целью создадут «независимый консультационный совет». Пресс-служба театра заявила: «Мы стремимся сделать все от нас зависящее, чтобы создать профессиональную сплоченную среду, где все наши сотрудники и исполнители чувствуют себя в равной степени комфортно, а также ощущают, что их ценят и уважают».

Знаменитая «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке решила дождаться результатов расследования в Лос-Анджелесе, прежде чем делать выводы о дальнейшем сотрудничестве с тенором.

На фоне обвинений в адрес Доминго Опера Сан-Франциско объявила, что отменит предстоящие выступления певца. 6 октября готовился большой концерт, приуроченный к 50-летнию сотрудничества этого театра с испанским певцом.

Такое же решение принял и симфонический оркестр Филадельфии, который должен был дать 18 сентября совместный концерт с Доминго.

Пласидо Доминго родился 21 января 1941 года в Мадриде. Его дебют на большой сцене состоялся в опере «Риголетто» в Мехико. По мнению экспертов, певец отличается от других теноров крайне экспрессивной и страстной манерой исполнения. За свою более чем полувековую карьеру он спел порядка 150 ведущих оперных партий и не менее 21 раза открывал сезон в «Метрополитен-опера». Доминго женат на певице Марте Орнелас с 1962 года. Это его второй брак.

Звезды оперы уже не в первый раз оказываются в центре сексуальных скандалов. В мае 2018 года «Метрополитен-опера» подал иск против выдающегося американского дирижера и музыканта Джеймса Ливайна. Сумма иска составляет 5,8 миллиона долларов. В начале декабря 2017 года его обвинили в сексуальных домогательствах. Дирижер все отрицал. Однако проведенное внутреннее расследование установило, что на протяжении всех 40 лет, что Ливайн руководил «Метрополитен-опера», он использовал свое положение для удовлетворения сексуальных потребностей. В настоящее время Ливайну 76 лет.

В конце июля нынешнего года в Техасе был задержан всемирно известный оперный певец Дэвид Дэниелс. Он обладает редким голосом — контратенором. 54-летнего американца официально обвинили в групповом изнасиловании. Жертвой был баритон Сэмюэл Шульц. Преступление в мае 2010 года совершили Дэниелс и его муж Уильям Уолтерс. Теперь им грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Напомним, в тюрьме совершил самоубийство американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в педофилии и продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство.

А с известного актера Кевина Спейси сняли все обвинения в сексуальных домогательствах.

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