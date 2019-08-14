Общество и люди

Знамение: в Кирилловке на небе увидели "Глаз Бога" (фото)

Утром 14 августа в праздник Медового Спаса жители курортной Кирилловки наблюдали над морем уникальное явление. Его назвали «Глазом Бога» и восприняли как знамение с небес.

«Вынырнувший из моря бело-огненный шар солнца, охваченный золотым сиянием, напоминал… небесный глаз. Глаз Бога, устремленный на землю. Причем, чем выше солнце отрывалась от моря, тем ощущение, что ты пребываешь пред взором Всевышнего, усиливалось. И тем шире от восходящего светила становилась золотая дорожка, бежавшая к берегу, замершему от увиденного. Дорожка цвета меда, пахнущего райскими цветами», — красочно описал увиденное житель Запорожья Владимир Шак в Facebook.

Фотографии необычного небесного явления были сделаны вебкамерой в Кирилловке в период между 5.40 и 6.00 14 августа.

Как правильно отмечать праздник Маковея или Медовый Спас и какие сохранились традиции праздника, читайте в «ФАКТАХ».

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