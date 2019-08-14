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УАПЦ больше нет: о ликвидации церкви объявлено официально
Украинская автокефальная православная церковь окончательно уладила все вопросы, связанные с ликвидацией. Согласно требованию закона, в официальном издании высшего законодательного органа появилось объявление о ликвидации религиозной организации «Патриархия УАПЦ». Церковь реорганизована и присоединяется к киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Решение о прекращении юридического лица «Патриархия УАПЦ» было принято на заседании синода ПЦУ. Решением синода в ПЦУ перешли все функции уставных органов религиозных объединений УПЦ КП и УАПЦ.
С 29 июля руководящим органом «Патриархии УАПЦ» является ликвидационная комиссия в составе архиепископа Житомирского и Полесского Владимира (председатель), архиепископа Черновицкого и Хотинского Германа, протоиерея Виталия Даньчака.
Напомним, 6 января Православной церкви Украины вручили Томос об автокефалии и с этого момента Вселенский патриархат принимает ПЦУ как единственную канонически легальную православную церковь в Украине.
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