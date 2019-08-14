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Полнолуние 15 августа: аккуратно обращайтесь с деньгами и не планируйте операции
15 августа нас ждет очередное полнолуние, которое станет последним за это лето. Астрологи считают, что это непростое время, которое придется пережить. О том, чем чреват период полнолуния и как нужно вести себя в это время, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок. Напомним, победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал, какие проблемы со здоровьем нас ждут в августе.
— Полнолуние — это всегда напряженное время, но то, которое ждет нас 15 августа, станет сложным вдвойне, — рассказала Валентина. — Дело в том, что накануне — 14 августа — Луна войдет в знак Водолея, который пользуется репутацией мятежного. Одновременно она создаст напряженный аспект к ретроградному Урану, расположившемуся в знаке Тельца. Нашей реакцией на такую небесную конфигурацию могут стать взрывы эмоций, возникающее на ровном месте плохое самочувствие, спазмы сосудов и внутренних органов, бессонница.
Особый момент — проблемы с логикой, когда из элементарных условий «задачи» люди будут делать не совсем адекватные выводы. Результатом такого процесса может стать катастрофическое непонимание, которое то и дело будет возникать между людьми: казалось бы, мы все говорим правильно, но собеседники воспринимает наши слова совсем по-другому. Общаться в таких условиях будет очень сложно.
— Лучше, наверное, просто «затаиться»?
— Важно просто понимать, какие процессы происходят во Вселенной: ведь все эти недоразумения совпадут с полнолунием, которое произойдет 15 августа в 22 градусе Водолея в 12:31 по Гринвичу (в 15:31 по киевскому времени).
Еще один момент, который может осложнить нынешнее полнолуние, — это так называемая сожженная Венера. Уже около месяца Солнце и Венера находятся в одном градусе. Обычно такое их положение на небе дает повышенную утомляемость, проблемы гормонального и любовно-семейного характера. Если вы заметили что-то подобное в своей жизни, отнеситесь к ситуации с пониманием: этот «пожар» происходит по плану.
— Полнолуние обычно влияет на агрессию людей?
— Увы, да. Сыграет свою роль и оппозиция Марса к Луне. Их враждебное отношение друг к другу отразится и на нас — мы станем чересчур вспыльчивыми и даже агрессивными. Вообще, полнолуние всегда поднимает на поверхность человеческой души весь негатив, который с годами оседает в ее глубинах, но нынешняя полная Луна — из-за оппозиции Марса — увеличит количество агрессивных проявлений вдвое.
Мы будем склонны к преувеличениям, любое слово, сказанное нам другими людьми, будет казаться оскорблением, на которое тут же надо ответить, причем зачастую насильственным способом. Если заметите за собой такую склонность, сбавьте обороты, а еще лучше — вообще отойдите в сторону. Скорее всего, никто не хотел вас обидеть, а случившееся — не более чем спровоцированная противостоянием Луны и Марса игра воображения.
Коснется все вышесказанное и вспышек безосновательной ревности, которая может привести к напрасным ссорам, о которых впоследствии придется пожалеть. И еще один важный момент: в это время нужно аккуратнее обращаться с деньгами. Старайтесь экономить, а к покупкам относиться критически, чтобы по прошествии полнолуния с ужасом не осознать, что деньги были выброшены на ветер.
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— Чем характерно это время для нас?
— Во многом августовское полнолуние — время «считать цыплят», не дожидаясь осени, то есть, подводить предварительные итоги года. Проанализируйте все, что вы сделали, и посмотрите, чего вы хотели достичь и чего в итоге добились. Возможно, результат вас порадует, тогда и беспокоиться не о чем — можно спокойно, без суеты завершать запланированные дела. Если же по какой-то причине список достижений вас не устраивает, до конца календарного года еще несколько месяцев, и у вас есть время исправить ошибки и довести все до ума.
Кстати, у разных народов мира последнее летнее полнолуние связано со сбором урожая в прямом смысле этого слова, недаром его называют кукурузной, ячменной и плодовой Луной. А индейцы Северной Америки называли последнее летнее полнолуние «осетровой Луной» — согласно многолетним наблюдениям, именно в это время в Великих озерах США особенно много рыбы осетровых пород.
— Что можно делать во время августовского полнолуния?
— Знак Водолея, в котором оно произойдет, склоняет нас к духовному развитию и совершенствованию: можно начинать читать философские трактаты и отправляться в путешествие к так называемым местам силы. Кстати, совершенно необязательно ехать в Тибет, в Украине таких мест тоже немало, к тому же в финансовом отношении они куда доступнее. Можно также проводить обряды на улучшение материального благосостояния.
— А чего делать нельзя?
— Как и во время любого другого полнолуния, 15 августа не стоит делать операции — опасно любое хирургическое вмешательство, вплоть до маникюра и педикюра. Дело в том, что во время полнолуния все внутренние органы становятся полнокровными, и даже самое незначительное кровотечение может привести к непредсказуемым последствиям. Исключением из правила являются срочные операции, которые необходимы в экстренных случаях — например, если нужно ликвидировать последствия травм после автомобильной аварии или любых других форс-мажорных обстоятельств.
В полнолуние очень сильна гравитация, следовательно, все, что попадает в организм — еда, лекарства или напитки, — моментально всасывается в кровь. Велик риск отравления некачественной пищей, а алкоголь и медикаменты и вовсе могут нести угрозу здоровью. В это время лучше держать пост, пить много чистой негазированной воды, отказаться от вредных привычек, а лекарства принимать только в случае крайней необходимости.
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