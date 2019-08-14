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- 15:04 18-летняя дочь британской миллионерши найдена мертвой в бассейне семейной виллы на Мальорке
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18-летняя дочь британской миллионерши найдена мертвой в бассейне семейной виллы на Мальорке (фото)
В семье британской миллионерши Рэйчел Клачер, основательницы компании Moneypenny, произошла трагедия. 18-летняя дочь бизнес-леди была найдена мертвой на дне бассейна семейной виллы на испанском остров Мальорка. Судя по всему, Джози Клачер утонула, но подробности происшествия пока не сообщаются.
Как сообщает издание Daily Mail, девушку рано утром нашли в воде ее друзья. А тревогу поднял сосед, услышавший крики. Он вызвал полицию и «скорую помощь», но спасти британку не удалось. Врачи предприняли попытку вернуть ее к жизни, но затем констатировали смерть.
В этом месяце Джози должно было исполниться 19 лет. На вилле она отдыхала вместе с матерью и другими родственниками. Всю ночь она веселилась с друзьями, вернувшись домой под утро.
Рэйчел в 2000 году основала компанию Moneypenny, которая оценивается в сумму свыше 120 миллионов долларов, вместе со своим братом Эдом Ривзом. Компания оказывает услуги «виртуального секретаря», принимая телефонные звонки в отсутствие бизнесменов.
53-летняя Клачер также активно занимается благотворительностью, за что в этом году была удостоена королевой Елизаветой Ордена Британской империи.Всего у миллионерши было три дочери. Джози была средней из них.
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