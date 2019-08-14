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Нет оснований для задержания фигурантов дела "Роттердам +", — адвокат
Соломенский районный суд Киева, приняв во внимание аргументы защиты о безосновательности подозрений, отказался удовлетворить требование Национального антикоррупционного бюро и оставил на свободе одного из сотрудников ДТЭК, в отношении которого НАБУ ведет расследование.
По словам адвоката сотрудников ДТЭК Натальи Дригваль, такое решение свидетельствует о том, что на текущем этапе суд не считает подозрения обоснованными, а предоставленные стороной обвинения материалы — достаточными.
«Кроме того, сотрудник ДТЭК доказал свою полную готовность к сотрудничеству с органами досудебного следствия для установления истины», — отметила адвокат.
Напомним, 8 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрениях 6 лицам по делу «Роттердам +», включая двух сотрудников компании ДТЭК. Сразу после сообщения о подозрении сотрудники прервали плановый отпуск и вернулись в Украину. А уже на следующий день один из сотрудников заблаговременно, ранее установленного срока, посетил НАБУ для участия в процессуальных действиях, дал исчерпывающие ответы на вопросы представителей бюро.
Как сообщалось, расследование по формуле «Роттердам +» длится более 2 лет, в течение которых не было предъявлено никаких обвинений. Однако после заявления тогда еще главы предвыборного штаба «Слуги народа», а ныне депутата Александра Корниенко о том, что у президента планируют перезапуск всех антикоррупционных структур, САП и НАБУ активизировались по многим расследованиям.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..