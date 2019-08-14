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Под Днепром разоблачили банду хитрых мошенников, которые воровали деньги с банковских карт украинцев (фото)
В Днепропетровской области полиция пресекла деятельность преступной группы, которые получили доступ к sim-картам клиентов украинского банка и воровали деньги с их счетов. Напомним, в Киеве задержали очередного вора в законе по кличке «Куцу».
Правоохранители установили, что участники преступной группы получали доступ к сим-картам клиентов ПАО «Альфа-Банк» в течение двух лет — 2018 года и 2019 года. Таким образом они систематически осуществляли переводы денежных средств на счета сторонних лиц и получали средства в банкоматах и кассах банковских учреждений, расположенных на территории Днепропетровской области.
В результате проведенных обысков полицейские изъяли банковские платежные карты, sim-карты, стартовые пакеты мобильных операторов, компьютерную технику и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.
На данный момент задержаны два фигуранта дела, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 185 Уголовного кодекса («Кража»). Подготовлены обращения в суд об избрании им предупредительной меры в виде содержания под стражей.
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