Стали известны причины расстрела мужем жены в Одесской области

Происшествия

Стали известны причины семейной трагедии в райцентре Любашевка Одесской области. В ночь на 14 августа муж из ружья убил свою 28-летнюю жену, после чего застрелился.

Как рассказали в местном отделении полиции, поступило сообщение от мужчины о том, что он нашел убитыми своих соседей-супругов. На место прибыла оперативно-следственная группа, которая в частном жилом доме обнаружила хозяйку застреленной.

«Рядом с телом 46-летнего хозяина дома лежало предполагаемое орудие преступления — его охотничье ружье. По предварительным данным, мужчина, застрелив жену, выстрелил в себя», — уточнили в полиции.

При опросе соседей погибших супругов правоохранители выяснили, что женщина часто страдала от безосновательной ревности и скандалов, которые супруг устраивал после употребления спиртных напитков.

По фактам смерти супруги сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, охотничье ружье зарегистрировано в соответствии с украинским законодательством.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе задержали 32-летнего мужчину, который сбросил с балкона свою бывшую жену. Выяснилось, что он хотел обокрасть 56-летнюю женщину, но она проснулась и застала его на месте преступления.

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