- 20:07 Где смотреть онлайн «Заря» — ЦСКА: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 19:43 У Супрун разъяснили, без каких прививок детей не пустят в школу
- 19:37 В скандально известном одесском интернате с высоты упал ребенок: инцидент пытались скрыть
- 19:31 Меган Маркл и принц Гарри тайно вывезли сына за границу
- 19:23 Свитолина стартовала с уверенной победы на турнире в США
- 19:20 Температурные качели и дожди: прогноз погоды на ближайшие дни
- 19:17 Сорванные крыши, поваленные деревья и затопленные улицы: на Тернопольщину обрушилась жуткая непогода
- 19:03 Жена Монатика и бывшая Потапа похвастались фигурами на пляже
- 18:47 «Ливерпуль» — «Челси»: прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА
- 18:46 В Украине появился образовательный омбудсмен: чем известен Сергей Горбачев
- 18:25 Стали известны причины расстрела мужем жены в Одесской области
- 18:20 Под Днепром разоблачили банду хитрых мошенников, которые воровали деньги с банковских карт украинцев
Сорванные крыши, поваленные деревья и затопленные улицы: на Тернопольщину обрушилась жуткая непогода (фото, видео)
В Тернопольской области восстанавливают последствия разгула погодной стихии — 13 августа в регионе прошли сильные дожди с градом и порывами ветра. На данный момент известно о серьезных разрушениях в частном и общественном секторе.
Так, в селе Синькив была повреждена кровля школы, без крыш остались также пять частных домовладений. Там же зафиксированы случаи падения деревьев и повреждение газовой трубы.
В селе Зарудье Зборовского района порывами ветра повреждена кровля 30 жилых дмов и частично — местной школы.
В селе Млыновцы повреждена кровля производственного помещения на площади 300 квадратных метров.
В дополнение в районе произошло аварийное отключение электроснабжения в четырех населенных пунктах — на данный момент его уже возобновили.
Напомним, последствия удара стихии ликвидируют также в Одесской области, которая пережила селевую атаку и сильные ливни 3 августа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.