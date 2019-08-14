Происшествия

Сорванные крыши, поваленные деревья и затопленные улицы: на Тернопольщину обрушилась жуткая непогода (фото, видео)

В Тернопольской области восстанавливают последствия разгула погодной стихии — 13 августа в регионе прошли сильные дожди с градом и порывами ветра. На данный момент известно о серьезных разрушениях в частном и общественном секторе.

Так, в селе Синькив была повреждена кровля школы, без крыш остались также пять частных домовладений. Там же зафиксированы случаи падения деревьев и повреждение газовой трубы.

В селе Зарудье Зборовского района порывами ветра повреждена кровля 30 жилых дмов и частично — местной школы.

В селе Млыновцы повреждена кровля производственного помещения на площади 300 квадратных метров.

В дополнение в районе произошло аварийное отключение электроснабжения в четырех населенных пунктах — на данный момент его уже возобновили.

Напомним, последствия удара стихии ликвидируют также в Одесской области, которая пережила селевую атаку и сильные ливни 3 августа.

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