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У Супрун разъяснили, без каких прививок детей не пустят в школу
В Министерстве здравоохранения разъяснили, что действующий Национальный календарь вакцинации предусматривает наличие у ребенка до 6 лет обязательных прививок — против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи (КПК), краснухи, дифтерии, коклюша и скарлатины (АКДС), полиомиелита и ХИБ-инфекции.
В 6 лет необходимо также проходить ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, паротита и краснухи. Соответствующее заявление и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сделала на брифинге в правительстве 14 августа.
По ее словам, наличие у ребенка противопоказаний для вакцинации должно быть подтверждено справкой, выданной на основании обязательного медицинского профосмотра ребенка (его проводит педиатр при участии других врачей-специалистов). Решение о допуске детей в заведения образования принимает комиссия врачей соответствующего учреждения здравоохранения.
В МОЗ подчеркивают, что коллективный иммунитет, который должен защищать невакцинированных детей, формируется, только если 95−98% людей в обществе вакцинированы.
Напомним, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что руководство учебных заведений вправе требовать от родителей информацию, сделаны ли ребенку прививки в соответствии с Национальным календарем прививок.
В настоящее время в Минздраве инициируют заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с низким уровнем вакцинации населения.
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