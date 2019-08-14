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Пинчука вызвали на допрос в ГПУ: опубликован документ
Генеральная прокуратура вызвала на допрос известного бизнесмена Виктора Пинчука. Напомним, Виктор Пинчук стал одним из первых бизнесменов, который встречался с Владимиром Зеленским после избрания его президентом.
Допрос назначен на 11:00 27 августа.
Об этом свидетельствует повестка, обнародованная на сайте ГПУ.
Пинчук вызван в качестве свидетеля в в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.
«Пинчук Виктор Михайлович, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 Вам необходимо явиться „27“ августа 2019 года в „11“ час. „00“ мин. в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 322… для проведения процессуальных действий с вашим участием как свидетеля в уголовном произодстве № 42 016 000 000 002 144
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встреч с тремя украинскими олигархами — Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским — договорился об их участии в финансировании и поддержке социально-экономических и гуманитарных проектов для Донбасса и всей Украины, однако затем Коломойский опроверг заявление Зеленского.
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