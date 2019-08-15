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В Великобритании житель города Шеффилд сбросил около ста килограммов после неудачной поездки к брату. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Mirror.

Издание сообщает, что 42-летний Бен Маскрофт весил 175 килограммов и чувствовал себя некомфортно из-за своего веса. С детства мужчина вел нездоровый образ жизни: питался жареными блюдами и выпивал большое количество газированных напитков. Он с трудом ходил пешком даже на небольшие расстояния и порой не могу перевернуться в кровати.

В 2012 году мужчина решил поехать на встречу с братом в Китай. По словам британца, это стало для него настоящей пыткой: в самолете ему пришлось попросить удлинитель для ремня безопасности. Из-за лишнего веса он так и не смог подняться на Великую Китайскую стену и испытывал смущение, когда люди смотрели на него с удивлением:

«Многие из них никогда не видели таких людей, как я, которые весят под 200 килограммов», — признался он.

Тогда Маскрофт решил сбросить вес и пошел в специальную оздоровительную группу. Там он познакомился со своей будущей девушкой по имени Карен Паркер и начал стремительно худеть.

«Моя группа для похудения не просто изменила мою жизнь, она дала мне жизнь, о которой я мог только мечтать», — рассказал он. Мужчина перешел на здоровое питание и начал заниматься боксом и йогой.

Сейчас Маскрофт планирует вернуться в Китай вместе со своей возлюбленной, чтобы все же подняться по Великой Китайской стене. Он также успешно пробежал свой первый марафон.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун посоветовала украинцам худеть без вреда для собственного здоровья и желудка.

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