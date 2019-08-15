Украина

«Худеть должно быть приятно»: Супрун рассказала, как избавиться от избыточного веса

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун озаботилась избыточным весом многих украинцев и решила посоветовать, как с ним лучше расстаться. Свои рекомендации чиновница традиционно привела на странице в Facebook.

Прежде всего, считает глава Минздрава, следует определить индекс своей массы: если он больше 25, то нужно провериться на наличие болезней, которые могут становиться причиной избыточного веса. Это — диабет второго типа, предиабет, дислипидемия (нарушение баланса липопротеинов крови), сердечно-сосудистые заболевания, астма, депрессия, бесплодие, остеоартрит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Также стоит сдать анализы и обратиться к врачу, он должен изучить семейную историю пациента, его образ жизни и способы похудения, которые уже были испытаны.

На основе клинического заключения, врач должен предложить схему избавления от лишнего веса: план здорового питания, физической активности, построения здоровой среды, что способствует похудению и повышения осведомленности относительно здорового образа жизни.

Для предотвращения или лечения сопутствующих заболеваний обычно стоит сбросить от 5 до 15% веса.

Если причиной набора веса являются гормональные или другие физиологические нарушения, то их следует устранить в первую очередь.

Новый рацион должны предложить диетолог или санолог.

Изменения в рационе должны предусматривать:

Уменьшение потребления калорий на 500−700. В отдельных случаях, под наблюдением врача, это количество можно увеличить.

Следование диете, которая соответствует предпочтениям пациентам. Несмотря на то, что низкоуглеводные и маложирные диеты сопоставимо эффективны, лучше сократить потребление всего понемногу, увеличить потребление овощей и белка, и существенно сократить количество соли в пище.

Замену вредных продуктов более здоровыми.

«Диета — это не только капуста и куриное филе без специй. Худеть должно быть приятно», — считает Ульяна Супрун.

Кроме того, тренер и физиотерапевт должны подобрать для пациента план оптимальных физических нагрузок.

Наконец, нужна поддержка и решение поведенческих проблем, приводящих к набору веса. В этом помогут когнитивно-поведенческий терапевт, психиатр (в случае депрессии или тревожности), клинический психолог.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун объяснила пользу боярышника и предостерегла украинцев от злоупотребления спиртовыми настойками.

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