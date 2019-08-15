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В российском Челябинске голая женщина зашла перекусить в McDonald’s (фото)
В российском городе Челябинске полностью обнаженная женщина зашла в McDonald’s. ЧП произошло в ночь на среду, 14 августа, на Комсомольском проспекте, пишет местное издание День Online.
Сообщается, что посетители сразу же схватились за телефоны и начали снимать происходящее, после чего опубликовали видео в Интернете, в сообществе во Вконтакте «Черное&Белое Челябинск».
На кадрах видно, что женщина полностью обнажена, на ней нет даже обуви. Однако, она как ни в чем не бывало сидит за столиком и ждет своего заказа. Под постом вскоре стали скапливаться комментарии.
Так, нашлись те, кто узнал в женщине свою знакомую несмотря на то, что та сидит спиной. Других заинтересовало, откуда посетительница достанет деньги, чтобы оплатить заказ.
Также многие осудили автора, который выложил пост в Интернет и тех, кто снимал происходящее на видео, так как, по их мнению, женщина психически больна и ей требуется помощь, которую никто не поспешил оказать.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине проявился новый тренд: в некоторых городах начали появляться кафе с голыми официантками.
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