В российском Челябинске голая женщина зашла перекусить в McDonald’s (фото)

Мир

В российском городе Челябинске полностью обнаженная женщина зашла в McDonald’s. ЧП произошло в ночь на среду, 14 августа, на Комсомольском проспекте, пишет местное издание День Online.

Сообщается, что посетители сразу же схватились за телефоны и начали снимать происходящее, после чего опубликовали видео в Интернете, в сообществе во Вконтакте «Черное&Белое Челябинск».

На кадрах видно, что женщина полностью обнажена, на ней нет даже обуви. Однако, она как ни в чем не бывало сидит за столиком и ждет своего заказа. Под постом вскоре стали скапливаться комментарии.

Так, нашлись те, кто узнал в женщине свою знакомую несмотря на то, что та сидит спиной. Других заинтересовало, откуда посетительница достанет деньги, чтобы оплатить заказ.

Также многие осудили автора, который выложил пост в Интернет и тех, кто снимал происходящее на видео, так как, по их мнению, женщина психически больна и ей требуется помощь, которую никто не поспешил оказать.

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