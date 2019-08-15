Мир

В России чеченский спецназ является не только последним крепким оплотом власти президента страны Владимира Путина, но и его личной армией на случай боевых действий. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Беляев, пишет VladTime.

Издание сообщает, что после расформирования первого спецподразделения батальона «Восток» глава Чеченской Республики всерьез подошел к подготовке собственной армии.

Для подготовки бойцов, в 2013 году даже были приглашены офицеры спецназа «Альфа» ЦСН ФСБ. На данный момент численность чеченского спецназа достигла отметки в 13 тысяч человек, а также около 14 тысяч бывших террористов неофициально входят в состав спецназа.

На все это уходят большие деньги — только на военные и боевые спецподразделения Чечни уходит около 11 миллиардов рублей в год, по данным газеты «Взгляд».

Формирование «чеченской армии» оказалось необходимым шагом для подстраховки власти Владимира Путина. Почти 30-тысячное войско готово подчиниться в любой момент лидеру Чечни, а значит и президенту страны.

Помимо защиты «престола», чеченцы неоднократно были замечены на территории военных действий в Украине и в странах Ближнего Востока в составе незаконных частных военных компаний. ЧВК представляют интересы Кремля за рубежом, о чем заявлял сам президент, однако не являются часть российской армии, благодаря чему, Россия не несет ответственности за методы их борьбы. Помимо этого, часть тайного финансирования, выделенного субъекту, легко отбивается благодаря военным контрактам.

Таким образом, абсолютная власть Путина, по словам эксперта, держится на плечах бойцов чеченского спецназа. В случае ухода президента от власти и прекращения дотаций республике, многотысячные спецподразделения спасет лишь война, которая станет их личным донором.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сбежавший в Украину экс-пиар-директор мобильного оператора «Мегафон» Максим Мотин уверен, что Владимир Путин — единственный, у кого есть рейтинг, и его возможный уход с должности приведет к масштабным потрясениям в обществе.

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