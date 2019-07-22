Сбежавший в Украину россиянин предрек РФ кровавую революцию после смерти Путина

Мир

Президент России Владимир Путин — единственный, у кого есть рейтинг, и его возможный уход с должности приведет к масштабным потрясениям в обществе. Такое мнение высказал в интервью переехавший в Киев полтора года назад Максим Мотин, занимавший в РФ должности директора по развитию футбольного клуба «Москва» и PR-директора мобильного оператора «Мегафон».

«Если посмотреть на рейтинги „Единой России“ — они никакие. Она проигрывает все выборы, которые можно. Единственный, у кого есть рейтинг, — это Путин. Если его не будет, политические сферы влияния начнут грызть друг друга, чтобы захватить власть. Будет много конфликтов среди группировок. Закончится все кровавой революцией, к огромному сожалению. А дальше — вопрос, кто придет к власти. Ленин-2 или Керенский-2. Никто не знает», — полагает Мотин.

Сейчас РФ, по его мнению, представляет собой страну в стадии ручного управления — Путин окружил себя людьми, у которых нет своего мнения. Единственная цель окружения Путина — сохранение награбленных денег.

Максим Мотин

«Они просто защищают деньги, которые украли. Им абсолютно плевать на страну и людей, не плевать только на деньги. Если дадут хоть какую-то слабину — все закончится. Если будет хоть какой-то независимый суд, всех посадят», — полагает нашедший убежище в Украине россиянин.

Причиной выезда Мотина из РФ стало разочарование тем фактом, что «большинство людей в России хочет жить в Северной Корее», им не нужны никакие изменения.

Люди смотрят по ТВ три федеральных канала, верят даже в истории с «распятым мальчиком».

«Если любой нормальный человек посмотрит Киселева, скажет: „Это шизофрения. Этому невозможно верить“. А люди искренне в верят. Как? Почему? Я не понимаю», — сетует Максим Мотин.

Он обращает внимание на то, что такого оттока умных, образованных людей из России, как в последние 15 лет, не было никогда. Умные люди, которые не готовы садиться в тюрьму, уезжают из страны.

И выходом из сложившейся ситуации может стать только смерть Путина. Что опять-таки, чревато масштабными потрясениями.

Напомним, что в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Владимир Путин признался, что не пошел бы на четвертый срок, если бы устал. А в ходе прошедшей в июне прямой линии российский лидер заявил, что ему не надоело быть президентом. Кроме того, в июльском интервью итальянской газете Corriere della Sera, рассуждая о планах после президентства, политик отметил, что ему предстоит еще пять лет напряженной работы и что пока рано говорить о том, чем он займется после этого.

Как известно, в 2018 году Владимир Путин одержал победу на «выборах» главы государства. Его нынешний срок на этом посту истекает в 2024 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после 2024 года в России наступит новая, послепутинская эпоха: нынешнему российскому президенту придется уйти. Уверенность в этом высказал поэт и публицист Дмитрий Быков.

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