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Украина

Задержали в магазине: последние подробности ареста замминистра Юрия Гримчака

8:23 15 августа 2019 23
Момент задержания
Инф. «ФАКТОВ»

Задержание заместителя министра по вопрсосам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака произошло в магазине на Подоле около 21:40. Перед этим правоохранители задержали шурина политика Игоря Овдиенко. Это произошло на проспекте Победы в Киеве, возле метро «Нивки». Напомним, Овдиенко стало плохо во время задержания.

Именно в авто Range Rover, в котором находился Овдиенко, правоохранители нашли 480 тыс. долларов, которые впоследствии стали поводом для заявлений о требовании чиновником взятки.

После этого в квартире Гримчака прошел обыск и его увезли на допрос в Генпрокуратуру. Все обвинения он отрицал, однако в его кабинете в министерстве нашли доказательства преступления, передает «24 канал».

Генпрокурор Юрий Луценко уточнил, что дело касается взятки за влияние на суд и Минкультуры. По его словам, доказательства были получены в результате наружного наблюдения за политиком.

«ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение свыше 1 млн долл. моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака. НСРД свидетельствует, что он и его помощники требовали средства за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ — закон один для всех», — написал Луценко в Facebook.

Ранее стало известно, что по инкриминируемым Гримчаку статьям Уголовного кодекса ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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