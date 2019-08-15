Кэти Перри влипла в секс-скандал: партнер по клипу обвинил ее в домогательствах (фото, видео)

Шоу-бизнес

Модель Джош Клосс, снявшийся в 2010 году в видеоклипе Кэти Перри «Teenage Dream», обвинил невесту кинозвезды Орландо Блума в непристойном поведении и сексуальных домогательствах.

На своей странице в Instagram он рассказал о том, что произошло между ним и певицей в 2012 году. По словам 38-летнего Клосса, на вечеринке в честь дня рождения стилиста Джонни Вуйека Кэти Перри прилюдно стащила с Джоша штаны и нижнее белье. «И «продемонстрировала паре своих друзей-парней и толпе вокруг нас мой член… Можете представить, каким жалким и смущенным я себя чувствовал?» — написал Клосс.

По словам Джоша ранее он не рассказывал об этом, поскольку ему нужно было поддерживать с Перри деловые отношения. Говорить с журналистами о звезде ему запрещала ее команда. Но теперь он счел себя вправе открыть правду, чтобы напомнить миру о том, что не только женщины могут становиться жертвами домогательств.

«Я об этом рассказываю сейчас, поскольку наша культура нацелена на то, чтобы доказать, что облеченные властью мужчины — извращенцы. Но женщины, у которых есть власть, точно так же отвратительны, как и мужчины», — пишет Клосс. Он также раскрыл, что за съемки в клипе Кэти он получил гонорар всего лишь в 650 долларов. И рассказал, что во время работы Кэти была с ним очень мила, когда они были наедине, но на людях держалась крайне холодно и даже рассказывала всем и каждому на съемочной площадке, что ей было противно с ним целоваться.

От Кэти пока что комментариев не поступало. Но ее друзья, как сообщает BuzzFeed News, утверждают, что это клевета. Сам Джонни Вуйек написал в Instagram: «Я не позволю выдвигать против моей подруги такие обвинения. Это просто чушь собачья! Кэти никогда бы такого не сделала. Мы все знаем, как ты был одержим ею со дня съемок того видео… Ты планировал воображаемое будущее с ней. Это ненормально — поступать так с людьми, которые не делали ничего дурного — лишь поднимали настроение и вдохновляли других. Сконцентрируйся на своей жизни и на своей дочери, и живи дальше, Джош. Я буду молиться за тебя. Мы все будем».

Еще один близкий друг Кэти, ювелир Маркус Молинари, назвал модель лжецом. Он тоже сказал, что Джош признавался ему, что влюблен в Перри. «Перестань лгать самому себе и обрети покой в своей жизни», — написал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что обвинения в сексуальных домогательствах 30-летней давности выдвинули против оперного певца Пласидо Доминго сразу девять женщин.

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