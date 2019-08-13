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Легендарного оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах сразу девять женщин

10:46 13 августа 2019 13
Пласидо Доминго
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сразу девять женщин, восемь певиц и одна танцовщица, выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах против легендарного испанского оперного певца Пласидо Доминго. Как рассказали обвинительницы агентству The Associated Press, на заре их карьеры женатый Доминго склонял их к занятиям сексом, принуждал к поцелуям или делал намеки сексуального характера. Некоторые из них не посмели ему отказать. А у тех, кому хватило решимости отвергнуть маэстро, возникли проблемы с дальнейшей карьерой.

Одна из женщин рассказала, что занималась сексом с Доминго дважды — в том числе в лос-анджелессом отеле Biltmore. Уходя. Он оставил на столике банкноту в десять долларов и сказал: «Не хочу, чтобы ты чувствовала себя проституткой, но также не хочу, чтобы тебе пришлось платить за парковку».
Домогательства происходили в разные годы — начиная с конца 1980-х годов. Только одна из женщин согласилась обнародовать свое имя — это меццо-сопрано Патрисия Вульф, которая работала с Доминго в Вашингтонской опере.

Помимо девяти обвинительниц, еще с полдесятка дам заявили, что Доминго заставлял их чувствовать себя некомфортно своими авансами. Так, одна певица рассказала, что Пласидо несколько раз приглашал ее на свидания — после того, как нанял ее выступать с ним на концертах в 1990-х годах. Журналисты The Associated Press также побеседовали с многочисленными свидетелями того, как Доминго приставал к молодым женщинам.

78-летний певец заявил, что «обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают и, к тому же, представлены неточно». Он также отметил, что верит в то, что вступал в какие-либо отношения только по обоюдному согласию.

В последнее время с обвинениями в сексуальных домогательствах пришлось столкнуться многим известным людям. Так, ранее «ФАКТЫ» писали, что прокуратура штата Массачусетс сняла подобные обвинения с голливудского актера Кевина Спейси.


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