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Происшествия

Возле метро Лесная третий раз за месяц горит маршрутка: в сеть попали кадры пожара

9:49 15 августа 2019 15
Возле метро Лесная третий раз за месяц горит маршрутка: в сеть попали кадры пожара
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве снова загорелась маршрутка в районе станции метро «Лесная».

Напомним, пожары на этом же месте возникали 9 и 22 июля 2019 года. «ФАКТЫ» публиковали фото и видео с месте инцидента.

А несколько ранее в Киеве был зафиксирован факт массового поджога маршруток.

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