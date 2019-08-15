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Возле метро Лесная третий раз за месяц горит маршрутка: в сеть попали кадры пожара
В Киеве снова загорелась маршрутка в районе станции метро «Лесная».
Напомним, пожары на этом же месте возникали 9 и 22 июля 2019 года. «ФАКТЫ» публиковали фото и видео с месте инцидента.
А несколько ранее в Киеве был зафиксирован факт массового поджога маршруток.
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