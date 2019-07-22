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Происшествия

В Киеве на "Лесной" опять горит маршрутка (видео)

10:35 22 июля 2019 159
Горящая маршрутка
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве возле станции метро «Лесная» уже во второй раз за последние несколько дней загорелась маршрутка.

Видео ЧП на своей страничке в социальных сетях выложил «Киев Оперативный». «Вблизи станции метро „Лесная“ пылает очередная маршрутка. Долго ли еще люди будут подвергаться опасности в этом „безопасном транспорте“?» — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожар в маршрутном такси возле «Лесной» на Броварском проспекте также возникал 9 июля этого года.

Также сообщалось о поджоге в Киеве неизвестными нескольких маршрутных такси.

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