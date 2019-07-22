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В Киеве на "Лесной" опять горит маршрутка (видео)
В Киеве возле станции метро «Лесная» уже во второй раз за последние несколько дней загорелась маршрутка.
Видео ЧП на своей страничке в социальных сетях выложил «Киев Оперативный». «Вблизи станции метро „Лесная“ пылает очередная маршрутка. Долго ли еще люди будут подвергаться опасности в этом „безопасном транспорте“?» — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожар в маршрутном такси возле «Лесной» на Броварском проспекте также возникал 9 июля этого года.
Также сообщалось о поджоге в Киеве неизвестными нескольких маршрутных такси.
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