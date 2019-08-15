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На Донбассе погиб боец ВСУ: первые подробности
После недавней гибели на Донбассе младшего лейтенанта Романа Романенко ВСУ вновь понесли потери.
Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, боец погиб в районе хутора Свободный. «14 августа, в конце суток российские оккупанты открыли огонь по одному из наших опорных пунктов в районе населенного пункта хутор Свободный. В результате вражеского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.
Уточняется, что российско-оккупационные войска били по позициям ВСУ в этом районе из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Всего за минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции подразделений Объединенных сил.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы «Азова» простились с погибшим побратимом — Романом Романенко (позывной «Бич»), тело которого боевики не передавали украинской стороне в течение трех дней.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..