На Донбассе погиб боец ВСУ: первые подробности

Украина

После недавней гибели на Донбассе младшего лейтенанта Романа Романенко ВСУ вновь понесли потери.

Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, боец погиб в районе хутора Свободный. «14 августа, в конце суток российские оккупанты открыли огонь по одному из наших опорных пунктов в районе населенного пункта хутор Свободный. В результате вражеского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российско-оккупационные войска били по позициям ВСУ в этом районе из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Всего за минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции подразделений Объединенных сил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы «Азова» простились с погибшим побратимом — Романом Романенко (позывной «Бич»), тело которого боевики не передавали украинской стороне в течение трех дней.

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