Позывной "Бич": на Донбассе попрощались с погибшим бойцом "Азова" (фото)

Украина

В сети показали фото прощания бойцов «Азова» с погибшим 10 августа побратимом — младшим лейтенантом Романом Романенко (позывной «Бич»), подорвавшимся на фугасе боевиков во время выполнения боевого задания.

Прощание с 25-летним офицером проходило на Светлодарской дуге.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», побратимы погибшего Романа Романенко рассказали, что несколько раз пытались эвакуировать его тело из «серой зоны», но боевики шквальным огнем не давали нашим бойцам подойти к нему. Романа Романенко передали украинской стороне лишь спустя три дня после его гибели.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter