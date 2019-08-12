Позывной «Бич»: появились данные о молодом бойце ВСУ, погибшем на Светлодарской дуге (фото)

Украина

Младший лейтенант Роман Романенко (позывной «Бич»), погибший на Донбассе 10 августа, подорвался на мине во время разведрейда.

Как сообщает «Новинарня», боевики начали рыть окопы в сторону дороги, соединяющей две украинские позиции. Реализация замысла противника могла привести к потере опорного пункта ВСУ. Поэтому украинские бойцы решили провести разведку. Во время рейда «Бич» погиб, подорвавшись на мине, установленной боевиками. Также сообщается, что его тело не удавалось эвакуировать из «серой зоны».

В то же время интернет-пользователь aphareus, опубликовавший в Twitter фотографии Романа Романенко, сообщает, что младший лейтенант воевал в рядах «Азова», и что погиб он во время обстрела со стороны села Лозовая. Погибшему было всего 25 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в командовании операцией Объединенных сил информировали, что военнослужащий Национальной гвардии Украины младший лейтенант Роман Романенко погиб во время выполнения боевого задания.

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