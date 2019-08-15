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Жириновский внезапно наехал на Путина из-за Зеленского: что произошло
Лидер российской Либерально-демократической партии Владимир Жириновский неожиданно раскритиковал президента России Владимира Путина. Поводом стали телефонные контакты последнего с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В эфире пропагандистского телеканала «Россия-1» он напомнил, что в России не признали результатов президентских выборов в Украине, поэтому и Зеленский должен быть отлучен от каких-либо контактов с Кремлем.
По мнению Жириновского, украинско-российский конфликт растянется на весь ХХІ век.
«Пока 2019. В 2099 можно будет сказать, что, возможно, когда-то в ХХІІ веке можно будет добиться тишины. Поэтому разговаривать с Зеленским вообще нельзя было по телефону. Я не понимаю, почему президент разговаривает! Мы не признали выборов!» — возмутился Жириновский.
Напомним, ранее у президента России Путина внезапно заявили, что российский лидер «положительно относится» к Зеленскому.
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