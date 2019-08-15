Украина

Без бизнес-практики человек начинает тупеть и как актив становится дешевле, — эксперт

В 2019 году украинцы выбрали нового президента, затем — и новый состав парламента. Как всегда, со сменой власти страна надеется на быстрые перемены к лучшему во всех сферах и отраслях, в том числе и в строительной. Алексей Кулагин — ведущий специалист в области промышленного и гражданского строительства, управляющий собственник девелоперской компании «ОМОКС», человек с большим опытом не только в создании активов, но и в их сохранении, рассказал, в каком состоянии находится рынок строительства сейчас и чего ожидают его игроки в ближайшем будущем.

Алексей Кулагин считает, что цивилизационный уровень нации определяется качеством и функциональностью пространств для жизни, трудовой деятельности и досуга граждан. По его мнению, деньги в стране должны быть доступны каждому гражданину, а прежде всего — строителям. Ведь создание базовых активов требует капитальных затрат, но при этом они создаются на века. Поскольку качественный жилой дом служит минимум 200 лет — восемь поколений и четыре полноформатных срока наследования — он принадлежит не человеку, а всему государству.

— Алексей Владимирович, поздравляем вас с профессиональным праздником! Расскажите, как вы пришли в строительный бизнес, с чего начинали?

— Меня привлекла масштабность организационных и технологических процессов в управлении строительством, и это стало моим призванием.

У меня два высших образования. Первое — по призванию: факультет «промышленное и гражданское строительство» (Коммунарский горно-металлургический институт), я дипломировался на кафедре архитектуры. После института никто не спрашивал, кто и где себя видит. По распределению попал в шахтострой, поэтому второе мое образование — горный инженер. Диссертацию защищал по основаниям и фундаментам. Механика грунтов — очень интересный раздел в образовательном процессе строителей, который больше похож на теорию вероятности: именно от этих «вероятностей» зависит устойчивость зданий и сооружений. Строительство промышленных и специальных объектов, сложных с точки зрения технологических и производственных циклов, сильно отличается от гражданского строительства.

Каждое поколение в возрасте от 40 до 65 лет неизбежно берет на себя ответственность за нацию, народ, за сохранение государственности. Наибольшие негативные деформации Украины как державы произошли в периоды с 1990-го по 2000-го и с 2010-го по 2019 год. В 1990 году Украина по экономическим показателям была на одиннадцатом месте в мире, а к 2019 году наши показатели ухудшились более чем в десять раз.

— Как вы считаете, с чем это связано?

— Это связанно с финансовыми интервенциями западного мира в СССР. Результатом политики Горбачева стал крах СССР — второй экономики мира. В международных рейтингах после размежевания республик СССР, в 1992 году, Украина была 11-й экономикой мира. Сегодня мы на 140-м месте.

Активы — полезные ископаемые, земля, реки, озера, моря все еще наши. Почему произошло столь стремительное падение? Мы позволили Западу установить контроль за использованием финансовых потоков внутри страны. В результате национальную валюту превратили в товар, и держава стала торговать как ростовщик. Как результат, страна начала выстраивать налоговую политику под свой бюджетный дефицит и из-за отсутствия оборотных средств национальные предприятия стали массово разваливаться.

Не конкурентоспособность, а умышленное, невосполнимое вымывание денег из рыночного оборота страны вызвало массовые банкротства, сворачивание производства, потерю рабочих мест и неконтролируемый рост преступности. Разворовывание страны стало отличительной чертой того времени.

Отсутствие трудовых вакансий сделало жизнь граждан Украины непредсказуемой. Отказ от регулирования финансово-банковской деятельности уничтожил материальную подоснову долгосрочного планирования жизни. Основной актив — народ Украины — полностью обесценился.

Мы знаем, что все активы во всех державах — фабрики, заводы, дороги, мосты, города, да и сама держава — находятся в прямой зависимости от ее граждан. В Украине эта истина была попрана, что вызвало полный крах экономики.

Ведь деньги — это эквивалент активов народа и державы: чем больше прирост в активах, тем больше у державы прав увеличить денежную массу. Деньги — катализатор активности народа. Они нужны для ускорения товарообмена на внутренних рынках, этим и обуславливается развитие.

Доступность денег — единственный инструмент обеспечения равенства прав граждан в любой стране или обществе. Во множестве государств, особенно во время депрессий, ставка по банковским займам стремилась к нулю. В США, например, с 2008-го по 2017 год ставка по займам была 0%.

Человек сам по себе является активом в денежном эквиваленте и, как я уже отмечал, если сделать деньги недоступными, то у народа не будет бизнес-практики. А без бизнес-практики народ тупеет и становится дешевле — как актив, а вместе с народом дешевеет и держава…

Без доступных денег человек не приобретет навыков и утратит возможность реализовать свои способности. Все эти факторы обнулили наши возможности к развитию.

— Как, на Ваш взгляд, это можно исправить?

— Нужно перевернуть «песочные часы» благополучия чиновников. Чиновники должны нести материальную ответственность за создание проблем бизнесу и каждому гражданину. «Реформация» профильных законов, ежегодных новшеств в закон о бюджете, а за ним и в Налоговый кодекс, массовое подписание подзаконных актов — полностью аннулировали предусмотренные Конституцией Украины наши права. Чиновники Минюста, ОМСУ, профильных министерств, под прикрытием силовиков и СБУ, могут переписать на себя имущество любого человека и любого предприятия. Мы должны признать, что сегодня украинская власть, на всех ее уровнях, работает как механизм обогащения чиновников.

— Возвращаясь к строительной отрасли, что вы можете сказать о профильном министерстве?

— Министерство как инструмент властных полномочий не может рассматриваться отдельно от системы. В условиях, созданных системой, выполнение функций, возложенных на министерство профессиональным сообществом, невозможно.

Министерство зарабатывает активности внесением изменений в ДБН, хотя этим должны заниматься профильные проектные и научно-исследовательские институты. В информационном поле министерство говорит о сохранении парков и чего-то там еще.

Профсообществу хорошо известно, что основные задачи министерства — создание благоприятных условий для защиты и развития отрасли.

Все отрасли Украины понимают, что прежде всего надо добиться восстановления системы адекватного финансирования отраслей, под нулевую или понятную бизнесу процентную ставку.

Если деньги — монополия державы на развитие, то министерство — один из государственных инструментов.

— Что можно сказать сегодня об игроках строительного рынка в Украине?

— Все игроки рынка находятся в стадии сворачивания объемов производства, им не хватает оборотных средств для финансирования стройки.

В министерстве говорят о кредитовании «молодежного строительства», о создании каких-то фондов, которые будут выкупать строительную продукцию, о дотациях государства на покупку жилья и многих «хорошо бы»… Но все молчат о единственно возможном универсальном инструменте подъема отрасли — адекватных и долгосрочных денежных займах. Если держава развивает актив, у нее есть право нарастить и денежную массу.

— А что, на ваш взгляд, нужно изменить для того, чтобы страна работала нормально и развивалась?

— Надо раз в пять сократить количество чиновников. С участием чиновников обычно простое действие становится невыполнимым. В мире людей все зависит от людей, а не от виртуальных программ обезличивания процессов.

— В случае реализации вашей идеи — анклавизации Украины — что изменится для отрасли и страны в целом?

— Анклавизация — это уникальный случай. Сегодня страны борются за доминирование своей продукции на мировых рынках. Валютные интервенции в такой борьбе — основное оружие.

Если Украина станет адаптивной площадкой для стран и многих экономик, правила обращения денег нивелируются до адекватных для всеобщего развития и мы вскоре забудем о неэффективности украинской финансово-банковской системы.

Я убежден, что для сохранения нашей страны украинцы уже сегодня должны создать такое будущее, которое можно будет планировать на многие годы вперед. А коллегам-строителям хочу пожелать создания новых активов, которые будут служить столетиями на благо страны и украинского народа. Надеюсь, что отрасль в скором времени воспрянет и будет выполнять в полную силу свою созидательную, экономическую и культурную роль.

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