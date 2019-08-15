Спорт

20-летний футболист, ездивший на просмотр в «Манчестер Юнайтед», покончил с собой (фото)

Футболист клуба премьер-лиги Уэльса «Бала Таун» 20-летний Джоэл Дарлингтон, считавшийся «исключительным талантом» и вызывавшийся в различные юношеские сборные страны, покончил с собой из-за травм, которые испортили ему карьеру, сообщает dailypost.co.uk.

В свое время парень побывал на просмотре в знаменитом «Манчестер Юнайтед», но покинул лагерь «красных дьяволов» из-за перелома руки. С 2017 года Джоэла беспокоили боли в спине из-за повреждения позвоночного диска: ни физиотерапия, ни акупунктура не помогли футболисту полностью выздороветь. Дарлингтон даже бросил учебу в колледже, которая, как он надеялся, позволит ему стать инструктором по фитнесу.

Еще за день до смерти футболист делился своими планами с отцом. А на следующий день мать парня Дэвис и брат Киран, вернувшись домой, обнаружили запертую дверь гаража. Киран ворвался и обнаружил Джоэла, висящего на балке.

Специалисты футбола считали 20-летнего Джоэла Дарлингтона большим талантом

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист сборной Словакии Юрай Халенар свел счеты с жизнью.

Фото FC Bala Town

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