Джошуа оскорбил легендарного Леннокса Льюиса (фото)

Спорт

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) назвал своего легендарного соотечественника Леннокса Льюиса «клоуном» и сказал, что не уважает его.

«Леннокс Льюис — клоун, я не уважаю его. Мы с ним совершенно разные. Часть моего наследия — сидеть в стороне и наслаждаться восхождением молодого поколения, не вмешиваясь в этот процесс. Просто надо ценить усилия, которые боксерам приходится приложить, чтобы взобраться на вершину. У Леннокса другие взгляды. Мы с ним сделаны из разного теста», — передает слова Энтони телеканал Sky Sports.

Такие высказывания стали ответом на интервью Льюиса, в котором обидчик Виталия Кличко раскритиковал Джошуа за поражение от мексиканца Энди Руиса. «Нельзя, чтобы к поступлению в университет тебя готовил учитель младших классов. Ведь у него не будет ответов на все твои вопросы. Тебе нужен кто-то более матерый. Это не значит, что Роб Маккрэкен — плохой тренер. Но, возможно, стилистически он не подходит Джошуа. Моим тренером был Стюард. Он отлично знал, как использовать мою антропометрию и навыки. Он научил меня всему, что мне следовало знать. Почему я считаю, что Маккрэкен не подходит Джошуа? Да потому, что они оказались абсолютно не готовы к тому, что им предложил Руис-младший», — поделился своим мнением Леннокс с изданием The Times.

Примечательно, что ранее спортсмены вполне ладили между собой — в частности, после триумфа Джошуа на Олимпиаде-2012 в Лондоне Леннокс охотно позировал с ним для фотокорреспондентов.

Ранее Джошуа и Льюис вполне ладили между собой

Напомним, Джошуа уже согласовал детали боя-реванша с Руисом — поединок пройдет 7 декабря в городе Эд-Дирийя, что в Саудовской Аравии.

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