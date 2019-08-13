Джошуа – Руис: боксеры согласовали детали реванша и подписали контракт на бой (фото)

Спорт

Матч-реванш между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе мексиканцем Энди Руисом (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) все же состоится.

Как сообщил промоутер Эдди Хирн, представители боксеров согласовали все детали предстоящего поединка и подписали контракт на проведение боя 7 декабря в городе Эд-Дирийя (Саудовская Аравия).

«Оба боксера подписали контракт на поединок, все организации, которые санкционируют бой, об этом проинформированы. Бой обещает стать самым большим в 2019 году», — передает слова функционера сайт Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что реванш между Руисом и Джошуа находится под угрозой срыва — причиной называлось желание мексиканца драться в США, в то время как Энтони хотел проведения боя в Великобритании, а также неудовлетворение Энди предложенным гонораром (по слухам, его гарантированный заработок составлял 9 млн долларов).

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что официальным претендентом на бой с победителем реванша Руис — Джошуа является украинец Александр Усик.

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