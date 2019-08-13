25.11 / 25.40 28.03 / 28.50
Киев: +22
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Джошуа – Руис: боксеры согласовали детали реванша и подписали контракт на бой (фото)

8:52 13 августа 2019 64
Джошуа – Руис: боксеры согласовали детали реванша и подписали контракт на бой (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Матч-реванш между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе мексиканцем Энди Руисом (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) все же состоится.

Как сообщил промоутер Эдди Хирн, представители боксеров согласовали все детали предстоящего поединка и подписали контракт на проведение боя 7 декабря в городе Эд-Дирийя (Саудовская Аравия).

«Оба боксера подписали контракт на поединок, все организации, которые санкционируют бой, об этом проинформированы. Бой обещает стать самым большим в 2019 году», — передает слова функционера сайт Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что реванш между Руисом и Джошуа находится под угрозой срыва — причиной называлось желание мексиканца драться в США, в то время как Энтони хотел проведения боя в Великобритании, а также неудовлетворение Энди предложенным гонораром (по слухам, его гарантированный заработок составлял 9 млн долларов).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ СУПЕРПОЕДИНКА ЗА ЧЕМПИОНСКИЕ ПОЯСА В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что официальным претендентом на бой с победителем реванша Руис — Джошуа является украинец Александр Усик.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер