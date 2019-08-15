Общество и люди

Отдыхающие под Одессой участники АТО на инвалидных колясках не могут добраться до моря (фото)

На черноморском курорте Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области, куда получили путевки на отдых и оздоровление участники АТО и люди с ограниченными физическими возможностями, не созданы элементарные условия для их пребывания.

«Общими усилиями удалось доставить и проложить на пляже Сергеевки транспортерные ленты для людей на инвалидных колясках, — сообщила волонтер Оксана Петруняк. — Однако проблема доступности остается по сегодняшний день открытой. Расстояние от конца ленты до воды — порядка 20 метров — сильные люди, в числе которых участники АТО, вынуждены преодолевать ползком по песку!..»

Другие общественники, длительное время добивавшиеся создания элементарных человеческих условий для инвалидов, высказываются еще жестче: «Скотство чиновников не знает границ. Главное, чтоб мы налоги платили, а они с них зарплаты с премиями получали. Мало того, что путевки достаются с таким трудом, так и отдохнуть по-человечески не удается. Это — неприкрытое издевательство!..»

Ответственные чиновники и на курорте, и в областном центре ситуацию комментировать отказываются. В то же время Сергеевку хотят признать курортом местного значения. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы, которое прошло в Одесской областной администрации.

Участники заседания отметили, что конкурентными преимуществами территории пгт Сергеевка являются уникальная совокупность природных лечебных факторов, многолетний опыт санаторно-курортной деятельности, рациональная и оптимальная структура курорта, развитая инфраструктура детского оздоровления и отдыха.

«Основные вопросы, которые требуют решения, — это предоставление соответствующей территории статуса курорта, сохранение пляжной зоны на Будакской косе, возможность включения этих земель в черту Сергеевки для обслуживания их как функциональной зоны курорта», — указывается в выводах.

На сентябрь запланировано общественное обсуждение и слушания стратегии на сессии поселкового совета. Институт курортологии подготовил характеристику природных лечебных ресурсов Сергеевки, их лечебных факторов, климатических, инженерно-геологических и других условий, благоприятных для лечения, медицинской реабилитации и рекреации.

«Нас ждет важная работа, потому что без совместных усилий нам не обойтись. С давних времен пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района является действительно уникальной территорией, настоящим сокровищем Одесской области. Ее потенциал на сегодняшний день достаточно высок, я уверена, что нам нужно сделать все для предоставления Сергеевке статуса курорта и повышения ее туристической и рекреационной привлекательности. Соответствующая территория может стать современным туристическим европейским городком на берегу моря с целебными свойствами, так сказать, настоящей жемчужиной Одесской области», — сказала и. о. главы обладминистрации Светлана Шаталова.

Напомним, что в июле в поселке Сергеевка в одном из лагерей отдыха было массовое отравление некачественной пищей.

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